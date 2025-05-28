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Оштрафували і позбавили прав: суд виніс вирок у справі Мустафи Найєма, який напідпитку керував авто
Колишнього народного депутата України, ексочільника Державного агентства з питань відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, якого намагався підкупити біткоїнами чинний народний депутат, суд оштрафував на 17 тисяч гривень і на рік позбавив прав керувати транспортними засобами через перебування за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомив у Facebook журналіст і колишній військовий Володимир Бойко, посилаючись на інформацію з Єдиного реєстру судових рішень. Інцидент стався 30 травня 2024 року в Києві під час комендантської години. На той момент Найєм обіймав посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, а вже 10 червня написав заяву про відставку.
Очільник Державного агентства з питань відновлення та розвитку інфраструктури їхав на автомобілі BMW по бульвару Миколи Міхновського. Коли його зупинили правоохоронці, то виявилося, що Найєм був у нетверезому стані. Високопосадовцю запропонували пройти огляд на стан алкогольного спʼяніння на місці зупинки за допомогою приладу «Драгер», на що він погодився. Тест показав результат у 0,62 проміле.
В суді дослідили відеозапис відеореєстратора, де Мустафі Найєму повідомили, що на нього буде складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Чиновник жодних заперечень не висловив і визнав свою провину.
Майже через рік, 13 травня 2025 року Печерський райсуд Києва розглянув справу Найєма і визнав його винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, присудив штраф в розмірі 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, за що водіїв можуть позбавити прав на рік.390
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