Скандальне відрядження: Найєм йде у відставку після рішення Шмигаля

Голова Держагенції з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, якого нещодавно намагався підкупити чинний нардеп, подає у відставку через «системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження».

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На своїй сторінці у соцмережах він зазначив, що починаючи з листопада минулого року, команда агенції почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. Насамперед він згадав про повністю скасовані бюджети на проекти з відновлення та утримання доріг.

«Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції», — зазначив він та додав, що агенцію «почали „кошмарити“ бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі».

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Він також додав, що свого часу був призначений на посаду за поданням вже колишнього міністра Олександра Кубракова, «разом з яким вони починали роботу у Міністерстві, де я майже рік був його заступником, і де ми спільно започаткували перебудову і очищення Міністерства та підпорядкованих установ від безглуздої бюрократії та корупції».

Рух «Чесно» повідомляє, що заяви про звільнення написали також перший заступник та заступник голови агенції Андрій Івко та Валерія Іванова. Зазначається, що рішення було ухвалено на тлі скандалу із зірваним відрядженням Найєма до Берліна на міжнародну конференцію 11−12 червня, яка покликана мобілізувати міжнародну підтримку відновлення країни після руйнування внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Проте прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відряджені відмовив.

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Нагадаємо, що 9 травня парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Фото з сторінки Мустафи Найєма

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