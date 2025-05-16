Водіїв-рецидивістів хочуть карати суворіше: за що можуть позбавити прав на рік

Українських водіїв дедалі частіше штрафують за порушення правил дорожнього руху, які раніше могли «не помітити». Але тепер законодавці пропонують ще й збільшити штрафи за деякі порушення, якщо їх допускають двічі протягом року, а також позбавляти прав водія на термін до 1 року. Про це йдеться у законопроєкті № 12172, поданому до Верховної Ради України. Його ініціатори хочуть посилити покарання за деякі порушення, які сьогодні вважаються «нешкідливими».

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Так, законопроєктом пропонується:

- порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону та зустрічного роз'їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, неперевага в русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, вчинені особою, яка протягом року була піддана адміністративному стягненню, — за такі порушення карати штрафом у 1020 гривень;

- якщо ж подібне порушення було скоєно протягом року тричі, покарання збільшується до штрафу у 2 550 гривень та позбавлення прав водія на строк від 6 місяців до 1 року.

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Згідно з проєктом, справи про порушення розглядатимуть Національна поліція та Військова інспекція безпеки дорожнього руху ЗСУ, а рішення про позбавлення прав залишатимуться за судом.

Автори документа стверджують, що його ухвалення сприятиме зменшенню кількості адміністративних правопорушень, що стосуються грубих та систематичних порушень правил дорожнього руху, і, як наслідок, дозволить у перспективі знизити рівень смертності та травматизму на дорогах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як уникнути штрафу за непристебнутий ремінь безпеки.

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Фото Pixabay

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