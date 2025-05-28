Помер знаменитий аргентинський футболіст: його син виблискував в Італії, а онук грає з Мессі (фото, відео)

Знаменитий аргентинський футболіст Хуан Рамон Верон — батько легенди футболу Хуана Себастьяна Верона — помер у віці 81 року від серцевого нападу, повідомляє АФА.

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Півзахисник на прізвисько La Bruja («Відьма») у складі аргентинського «Естудіантеса» ставав чемпіоном країни, тричі перемагав у Кубку Лібертадорес і здобував Міжконтинентальний кубок.

Перебравшись до Європи, Хуан Рамон Верон виступав за грецький «Панатінаїкос», забивши у 57 матчах за клуб 22 м'ячі та ставши улюбленцем уболівальників команди з Афін.

Свою кар'єру аргентинець, в активі якого чотири матчі за національну збірну, завершив у Колумбії, де став із клубом «Хуніор» чемпіоном країни.

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Нагадаємо, що син Хуана Рамона Верона — Хуан Себастьян Верон став легендою футболу, виблискуючи у складах «Інтера», «Лаціо», «Манчестер Юнайтед» та «Челсі». Півзахисник (72 матчі, 9 м'ячів у футболці збірної Аргентини) завоював за кар'єру 15 трофеїв. Він, зокрема, чемпіон Аргентини, Італії та Англії, а також володар Кубка та Суперкубку УЄФА.

До речі, син Хуана Себастьяна Верона (онук покійного) — 24-річний Деян Верон грає разом із Ліонелем Мессі за американський «Інтер Маямі».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу у складі збірної Аргентини помер в один день зі своїм легендарним тренером.

Фото із соцмереж

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