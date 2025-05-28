- 11:39 Битва за врожай: три прості, але ефективні рецепти настоїв для боротьби зі шкідниками на ділянці
- 11:23 росія використовує масштабні атаки по Україні для маскування своїх невдач, — аналітики
- 10:58 Хто б міг подумати: Jerry Heil вразила дуетом та драматичним відео
- 10:41 Поріг швидкості знизять, штрафи збільшать: у Раді готують ще один удар по водіям-порушникам
- 10:22 «Ми розберемося»: Німеччина готова покарати Угорщину та Словаччину
- 09:56 Оштрафували і позбавили прав: суд виніс вирок у справі Мустафи Найєма, який напідпитку керував авто
- 09:31 Помер знаменитий аргентинський футболіст: його син виблискував в Італії, а онук грає з Мессі
- 09:04 Наліт дронів на підмосков'я: атаковані технопарк та підприємство з виробництва безпілотників
- 08:39 Ніч під «Шахедами»: влада повідомляє про постраждалих як мінімум у трьох областях
- 08:14 Скорпіонам треба бути обережними з обіцянками, а Дівам перестати все контролювати: гороскоп на середу, 28 травня
- 27.05 22:33 Новим головним тренером «Шахтаря» призначено скандального ексфутболіста «Барселони» з двома судимостями
- 27.05 22:28 Квіти для подарунка: обирайте так само, як фрукти та ягоди
Помер знаменитий аргентинський футболіст: його син виблискував в Італії, а онук грає з Мессі (фото, відео)
Знаменитий аргентинський футболіст Хуан Рамон Верон — батько легенди футболу Хуана Себастьяна Верона — помер у віці 81 року від серцевого нападу, повідомляє АФА.
Півзахисник на прізвисько La Bruja («Відьма») у складі аргентинського «Естудіантеса» ставав чемпіоном країни, тричі перемагав у Кубку Лібертадорес і здобував Міжконтинентальний кубок.
Перебравшись до Європи, Хуан Рамон Верон виступав за грецький «Панатінаїкос», забивши у 57 матчах за клуб 22 м'ячі та ставши улюбленцем уболівальників команди з Афін.
Свою кар'єру аргентинець, в активі якого чотири матчі за національну збірну, завершив у Колумбії, де став із клубом «Хуніор» чемпіоном країни.
Нагадаємо, що син Хуана Рамона Верона — Хуан Себастьян Верон став легендою футболу, виблискуючи у складах «Інтера», «Лаціо», «Манчестер Юнайтед» та «Челсі». Півзахисник (72 матчі, 9 м'ячів у футболці збірної Аргентини) завоював за кар'єру 15 трофеїв. Він, зокрема, чемпіон Аргентини, Італії та Англії, а також володар Кубка та Суперкубку УЄФА.
До речі, син Хуана Себастьяна Верона (онук покійного) — 24-річний Деян Верон грає разом із Ліонелем Мессі за американський «Інтер Маямі».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу у складі збірної Аргентини помер в один день зі своїм легендарним тренером.
Фото із соцмереж149
Читайте нас у Facebook
«Я не милася кілька днів, не могла їсти і спати»: акторка та гумористка Лєра Товстолєс про випробування під час великої війни