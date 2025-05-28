Поріг швидкості знизять, штрафи збільшать: у Раді готують ще один удар по водіям-порушникам

У Верховній Раді зареєстровано та надано на розгляд черговий проєкт закону, яким пропонується суттєво посилити відповідільність водіїв, які порушують ПДР. Насамперед це стосується перевищення швидкості руху транспорту.

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Йдеться про законопроєкт про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження пропорційності відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

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«Для запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним із перевищенням швидкості, Україна, виходячи з рекомендацій й практик держав-членів ЄС, повинна зосередитися на градації покарань в залежності від ступеня перевищення швидкості саме в діапазоні від 1 до 70 км/год», — стверджують автори документу.

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НМДГ — мінімум доходів громадян, що неоподатковується (17 гривень).

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Автори документу пропонують, аби повноваження щодо розгляду справ та винесення постанов щодо

перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 10 — 80 км/год залишалися за Національною поліцією. Повноваженнями щодо складання протоколів за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, що спричинило створення аварійної обстановки, наділяються посадові особи органів Національної поліції, а щодо

розгляду справ та винесення постанов — суди.

Також в парламенті був зареєстрований проєкт закону, яким пропонувалося збільшити 7,5 раза штраф за непропуск водіями автомобілів спеціальних служб: з 680 грн до 1700 — 2550 грн.

Фото Pixabay

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