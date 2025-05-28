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Поріг швидкості знизять, штрафи збільшать: у Раді готують ще один удар по водіям-порушникам
У Верховній Раді зареєстровано та надано на розгляд черговий проєкт закону, яким пропонується суттєво посилити відповідільність водіїв, які порушують ПДР. Насамперед це стосується перевищення швидкості руху транспорту.
Йдеться про законопроєкт про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження пропорційності відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.
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«Для запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним із перевищенням швидкості, Україна, виходячи з рекомендацій й практик держав-членів ЄС, повинна зосередитися на градації покарань в залежності від ступеня перевищення швидкості саме в діапазоні від 1 до 70 км/год», — стверджують автори документу.
НМДГ — мінімум доходів громадян, що неоподатковується (17 гривень).
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Автори документу пропонують, аби повноваження щодо розгляду справ та винесення постанов щодо
перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 10 — 80 км/год залишалися за Національною поліцією. Повноваженнями щодо складання протоколів за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, що спричинило створення аварійної обстановки, наділяються посадові особи органів Національної поліції, а щодо
розгляду справ та винесення постанов — суди.
Також в парламенті був зареєстрований проєкт закону, яким пропонувалося збільшити 7,5 раза штраф за непропуск водіями автомобілів спеціальних служб: з 680 грн до 1700 — 2550 грн.
Фото Pixabay221
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