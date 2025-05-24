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Не пропустив «швидку» — залишився без водійських прав на 10 років: в Україні хочуть посилити покарання за непропуск авто спецслужб
Порушення правил дорожнього руху в Україні останнім часом стали каратися все жорсткіше. Ба більше, у законодавстві все частіше стали прописувати суворіше покарання за їх порушення.
У Верховній Раді України знаходиться законопроєкт № 11111, яким пропонується у 7,5 раза збільшити штраф за непропуск авто спеціальних служб, а також позбавляти водійських прав на термін до 10 років. На думку авторів документа, це дозволить посилити безпеку на дорогах.
Так, відмова надати перевагу в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, пропонується карати штрафом від 1700 до 2550 гривень (зараз 680 гривень) та позбавленням права керування транспортними засобами строком від шести місяців до одного року.
Таке ж покарання передбачається за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема транспортним засобам, задіяним для перевезення груп дітей, у тому числі порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а також порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.
У разі ж якщо дані порушення спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров'ю фізичних осіб, тоді штраф зростає до 5100 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами строком від п'яти до десяти років.
Як повідомляли «ФАКТИ», у парламенті все частіше з'являються законопроєкти, які пропонують посилювати покарання за порушення ПДР, особливо якщо вони скоюються двічі протягом року.34
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