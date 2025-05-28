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Боронив країну з 2015 року: на Сумщині поліг 36-річний кулеметник

20:32 28 травня 2025
Олександр Марченко

У боротьбі за свободу та незалежність нашої держави загинув воїн Олександр Марченко. Він був і назавжди залишиться прикладом справжньої мужності, честі та любові до України. Воїну назавжди 36, повідомляє Роменська міська рада.

«Олександр з юності вирізнявся працьовитістю, готовністю допомагати іншим. Проходив строкову службу, працював охоронцем, освоїв професію свердлувальника, працював на Роменському заводі. У 2015 році брав участь в АТО на Донеччині. Після поранення тривалий час лікувався, але згодом знову повернувся до війська», — йдеться у повідомленні.

У лютому 2025 року Олександра був призваний до лав ЗСУ. Захищав Україну на різних напрямках. Був надійним побратимом та відважним бійцем. Олександр мав плани на життя, які зруйнувала ця війна…

«13 травня 2025 року, виконуючи чергове бойове завдання, кулеметник окремого штурмового полку Сухопутних військ загинув. Сталось це на Сумщині», — сповістили земляки героя.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на війні воїна з Хмельниччини Миколи Квітки.

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