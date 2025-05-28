«Між матір'ю та дитиною протягнуті якісь таємні невидимі нитки, завдяки яким кожне потрясіння в душі дитини болем віддається у серці матері й кожна удача відчувається як радісна подія її власного життя», — писав відомий французький письменник Оноре де Бальзак. А американський письменник Вашингтон Ірвінг зазначив: «Мати — наш найвірніший друг. Коли нам випадають важкі й раптові випробування, коли негаразди приходять на зміну процвітанню, коли друзі залишають нас, коли навколо нас згущуються неприємності, вона все одно намагатиметься своїми добрими настановами та порадами розсіяти хмари темряви та повернути світло у наші серця». Сьогодні наша тема — втілення материнської любові до дитини в порцеляні. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк, яка раніше розкрила тему дитинства в роботах українських фарфористів, розповіла про образ матері у творчому доробку вітчизняних митців.

«Робота „Ладки“ експонувалася на виставці в Лейпцигу у 1957 році»

— Тема материнської турботи у порцеляновій скульптурі втілена дуже зворушливо, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Ось декоративна скульптура легендарної фарфористки Ольги Рапай «Ладки» у розпису мисткині Ганни Калуги. Мати у сукні-вишиванці грає з сином у «ладки».

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— Ця гра для малюків популярна у багатьох країнах світу — зокрема в Англії. Одна з відеоінструкцій цієї гри з пісенним супроводом англійською мовою набрала у YouTube понад п'ять мільйонів переглядів.

— Ця гра поза часом. Маленькі дітки зазвичай грають з мамою, татом, бабусею, дідусем, братами та сестрами. Гра супроводжується ритмічним плесканням у долоні. Часто це робиться під віршик чи пісеньку. У Великобританії дуже популярна пісенька про пекаря, якого дитина просить спекти торт. В українському фольклорі мова йде про пиріжки. До речі, вірш «Ладки, ладоньки, ладусі» є у творчому доробку відомої української поетеси Наталі Забіли.

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О. Рапай, Г. Калуга. «Ладки». Київський експериментальний кераміко-художній завод. 1956

— Краса!

— Перші моторні ігри сприяють розвитку координації малюка та мовлення. У скульптурі Ольги Рапай стільки теплоти, яку дарує дитині материнська любов. М’які кольори додають композиції ніжності. Детально промальовані елементи одягу, вирази обличчя, жести — все це вражає. Композицію створено Ольгою Рапай через два роки після початку роботи на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі, й вже через рік композиція експонувалася на виставці у Лейпцигу у 1957 році. Материнство та перші кроки дитини у порцеляновій скульптурі — тема невичерпна. Образи матері та малюка уособлюють початок шляху, життєвий старт, підтримку, яка ніколи не зникає.

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«Лірична статуетка „Ніченька“ вражає красою»

— Яка композиція на дану тему ваша улюблена?

— Одна з них — ніжна робота полончанки Таїсії Шуляк «Перші кроки». Вона уособлює безмежну материнську любов, яка є основою життєвого успіху людини.

Т. Шуляк. «Перші кроки». Полонський завод художньої кераміки. 1994

У композиції мати підтримує малюка, який тільки-но вчиться тримати рівновагу. Погляд її сповнений ніжності й захоплення, а дитина робить свої перші невпевнені рухи, пізнаючи світ і себе одночасно. Скульпторка прагнула передати і трепетний момент нестійкості малюка, і впевненість, яку дарує присутність матері. Дві постаті поєднані дотиком, поглядом, рухом…

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Образ матері, що підтримує дитину, — це метафора першої довіри у житті. А от зворушлива сцена з життя матері та дитини в роботі «Материнство» Олени Ліпіси у двох варіантах розпису — Тамари Будник (фото у заголовку) та Таїсії Шуляк. Мати схилилися до дитини, яка сидить у неї на колінах і простягає ручки до її обличчя. Статуетка в обох розписах зберігається в зібранні Хмельницького обласного краєзнавчого заводу. Ця композиція — символ безумовної материнської любові, турботи та єдності поколінь.

О. Ліпіса, Т. Шуляк. «Материнство». Полонський завод художньої кераміки. 1986

— Який із сюжетів на тему материнства незвичайний?

— У фондах Хмельницького обласного краєзнавчого музею зберігається лірична статуетка «Ніченька». Її сюжет — місяць заглядає із зіркового неба у віконце затишної оселі, де мати, наспівуючи, заколисує крихітку. Це творчий подарунок скульптора Валерія Албула з нагоди народження сина дружині Наталі Албул. Він створив форму, вона розписала композицію. Скульптура, створена подружжям талановитих митців, є втіленням поетичної метафори материнства як всесвіту, в якому народжується життя.

В. та Н. Албули. «Ніченька». Полонський завод художньої кераміки. 1986.

«За кожним образом — спостереження, пам’ять, особиста історія, емоційна правда»

— Чимало робіт про матір та дитину є в моєму зібранні, адже ця тема не може не хвилювати материнське серце, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. - Материнство в порцеляні — не просто сюжет. Це мова ніжності, тиша дотику, зафіксована в матеріалі, який є втіленням тендітності, ніжності й сили водночас. Фігурки матері з дитиною — це не гучне прославлення, а тиха ода, сповнена шепоту та теплоти. Кольори — пастельні, приглушені: молочні, кремові, блакитні, іноді є акценти червоного чи золотого.

А от композиція «Мати вкладає дитину спати», що випускалась на Полонському заводі художньої кераміки у 1950-і роки. Сцена, знайома кожній родині — мати нахиляється над ліжечком, лагідно вкриваючи дитину, що вже поринула в сон. У цьому зворушливому жесті турбота, ніжність і щоденна тиха героїка материнства.

«Мати вкладає дитину спати». Полонський завод художньої кераміки. 1950 – ті роки

— Стільки ніжності!

— Колористика налаштовує на спокій, затишок, домашнє тепло. Ця скульптура розповідає нам про буденне диво: як народжується довіра дитини до світу. Тема матері й дитини у фарфоровій скульптурі посідає особливе місце в художній спадщині українських майстрів. Ці твори — не лише зразки декоративного мистецтва, а й матеріалізовані образи любові, турботи, ніжності й величної тиші материнської присутності. За кожним образом — спостереження, пам’ять, особиста історія, емоційна правда. Делікатний фарфор виявився ідеальним матеріалом для втілення таких сюжетів. У лаконічності форм, м’яких лініях, стриманій палітрі відлуння щасливого дитинства, яке живе у серці дорослої людини завжди. Фарфорові статуетки на тему материнства — ода любові, що є основою життя.

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповіла про вироби з порцеляни, присвячені героям опери «Наталка Полтавка», а також про раритетні статуетки Владислава Щербини, натхненні оперою «Запорожець за Дунаєм».

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: О. Ліпіса, Т. Будник. «Материнство» Полонський завод художньої кераміки. 1986

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