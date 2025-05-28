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Спорт

Бос світових шахів на зустрічі з Карповим потис руку вбивці українців: момент потрапив на відео

14:04 28 травня 2025
Аркадій Дворкович

Президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) росіянин Аркадій Дворкович, який обіймає свою посаду з 2018 року, потрапив у скандал, потиснувши руку бойовику батальйону «сомалі» терористичної «днр» Сергію Ключникову.

Бос світових шахів опинився в компанії глави російської шахової федерації Андрія Філатова (до речі, уродженця Кривого Рога) та вбивці українців, якого найняли у федерацію для «патріотичного виховання», в момент привітання легендарного радянського шахматіста, 12-го чемпіона світу Анатолія Карпова з 74-річчям. На відео видно, як під час зустрічі Дворкович простягає Ключникову руку через стіл, особисто вітаючи (момент рукостискання — 0:51).

Відомо, що уродженець Макіївки Ключников був учасником окупації Маріуполя у 2022 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шахістка-чемпіонка з росії красувалася з людиною у формі армії рф на заході у Москві.

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