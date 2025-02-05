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Спорт

Шахістка-чемпіонка з росії красувалася з людиною у формі армії рф на заході в москві: від ФІДЕ вимагають пояснень

12:01 5 лютого 2025
Валентина Гуніна

Петер Гейне Нільсен, гросмейстер з Данії та тренер чемпіона світу Магнуса Карлсена, котрого зі скандалом дискваліфікували на ЧС зі швидкої гри в Нью-Йорку, прокоментував привітання у соцмережі російської шахістки Валентини Гуніної з днем народження з боку ФІДЕ, яку очолює росіянин Аркадій Дворкович.

«Шановна ФІДЕ, Гуніна з'явилася з російськими військовими на шаховому заході у москві. Чому ФІДЕ це дозволяє? Лише кілька днів тому 9-річна українська дівчинка, яка грала у шахи, загинула від удару російської ракети (1 лютого у Полтаві. — Авт.). Ракети, яку випустили російські солдати у формі», — написав Петер Гейне Нільсен у соцмережі Х, надавши фотодоказ.

Додамо, що Валентина Гуніна, якій 4 лютого виповнилося 36 років, — п'ятиразова чемпіонка росії, триразова чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу з бліцу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії шахістка-чемпіонка отруїла суперницю.

Фото ріа «новості»

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