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Гороскоп

Час геніїв: астрологи визначили місяці, в які народжується найбільше розумних людей

16:57 28 травня 2025
Астрологи розповіли, коли народжуються генії та екстрасенси&nbsp;— Фото: Pixabay

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, назвали місяці, в які народжуються люди з розвинутими розумовими та екстрасенсорними здібностями, пише Parade.

Лютий
Ті, хто народився в лютому, зазвичай мають розвинену інтуїцію та високий інтелект. Вони схильні до мрійництва, водночас здатні перетворювати свої ідеали на реальні досягнення. Їхня уява та нестандартне бачення світу поєднуються з раціональним підходом і наполегливістю, що дозволяє їм досягати стійкого успіху. Вони творці, які черпають натхнення зі світу мрій, але діють цілеспрямовано та стратегічно.

Травень
Народжені у травні — це люди, які стоять твердо на землі, вирізняються стабільністю та глибоким розумом. Їхня здатність миттєво аналізувати ситуацію, помічати деталі й вибудовувати логічні зв’язки робить їх екстрасенсами, проте з дуже практичним підходом. З першого погляду вони можуть здаватися стриманими, однак їхня інтелектуальна проникливість і невтомна цікавість живлять внутрішню енергію, що веде їх уперед.

Жовтень
Люди, народжені в жовтні, поєднують риси Терезів і Скорпіонів — інтелектуальну гнучкість Повітря та емоційну глибину Води. Вони вирізняються глибоким розумінням людської природи й емоційним інтелектом. Їм властива здатність помічати приховані наміри й майстерно будувати взаємини з іншими. Їхній розум одночасно творчий, інтелектуально гнучкий і чуттєвий.

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Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на тиждень 26 травня — 1 червня.

Фото: Pixabay

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