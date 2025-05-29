Борщ може стати розкішшю: в Україні дорожчають основні інгредієнти страви

Основні інгредієнти традиційного українського борщу у травні продовжують дорожчати. Так, м'ясо, картопля та капуста додали в ціні, хоча залишається варіант і заощадити завдяки зниженню цін.

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Як повідомляє «Главком» із посиланням на гендиректора Української аграрної конфедерації Павла Коваля, картопля коштує досить дорого — близько 35 гривень за 1 кілограм. Щоправда, у майбутньому є надія, що ціна на нього впаде. Також експерт відзначив подорожчання капусти, хоча це й зачепило лише овочі нового врожаю.

Так, за даними порталу Мінфін, хоча молода капуста помітно впала в ціні — до 51 гривні за кіло після 85 грн у квітні, білокачанна порівняно з квітнем подорожчала з 55 до 75 грн за кілограм. З картоплею ситуація дещо зворотна — і «стара» і «молода» картопля порівняно з квітнем зросла в ціні з 32 до 35−36 грн і з 42 до 80 грн за кілограм відповідно.

Також йде вгору й ціна на третій головний інгредієнт борщу — м'ясо, причому на всі його види. Так, грудинка свинини зросла у ціні з 201 гривні за кілограм у квітні, до 213 гривень за кіло у травні. Якщо ж спробувати заощадити та зварити борщ на курятині, то ціна тушки курки також зросла — з 98 гривень за кіло у квітні до 114 гривень у травні.

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Проте очікується, що овочі борщового набору влітку мають впасти в ціні через вплив сезонного фактора, тобто нового врожаю.

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