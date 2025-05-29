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Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа: що сталось
Сканадльний американський мільярдер Ілон Маск оголосив про завершення свого терміну на посаді спеціального урядового службовця в адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN та нагадує, що бізнесмен очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), який займався скороченням державних витрат.
На сторінці в соцмережі Х Маск повідомив, що його рішення пов’язане із закінченням запланованого терміну перебування на посаді. Він також висловив бажання зосередитися на розвитку власних компаній, зокрема Tesla та SpaceX, які зазнали труднощів через його роботу в уряді.
Крім того, Маск нещодавно розкритикував ключовий законодавчий пріоритет Трампа щодо зниження податків, назвавши його недостатньо ефективним для скорочення федерального дефіциту. Це могло вплинути на його рішення залишити адміністрацію.
Реакція Трампа на відставку Маска була неоднозначною. Президент США перестав згадувати Маска у своїх публічних виступах та соцмережах, що свідчить про зміну їхніх відносин. За даними джерел, Трамп був розчарований тим, що Маск не підтримав його політичні ініціативи та висловлював критичні коментарі щодо економічної політики адміністрації.
Попри відставку Маска, DOGE продовжить свою діяльність, а його співробітники залишаться на своїх посадах.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Ілон Маск звинуватив Україну в хакерській атаці на його соцмережу Х.124
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