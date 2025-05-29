Окупанти придумали новий захист для своєї бронетехніки: чи варто його остерігатися і про що це свідчить

На тлі величезних втрат бронетехніки, радянські запаси якої можуть вичерпатися до осені, все більш актуальною для окупантів стає питання захисту своєї техніки. Вирішувати її намагаються по-різному, зокрема досить екзотичним способом, на кшталт бронювання підручними засобами. Останнім «хітом» цього стали спроби посилити броню за допомогою звичайних автомобільних шин.

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Як пише військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко, все частіше російські «кулібіни» проводять експерименти із підвищенням рівня пасивного захисту своєї бронетехніки. На передовій можна бачити російську техніку, обмотану не тільки транспортерною стрічкою, як додатковий захист, але і, як би це дивно не звучало, — автомобільними покришками.

Як зазначає експерт, це не поодинокі випадки, покришка стає майже штатним захистом для російської бронетехніки. І в цьому є певний сенс, так як за логікою речей гумові тканини повинні знижувати ударний потенціал fpv-дронів завдяки пружному ефекту, а також затримувати уламки.

«На танках, як можна бачити на скрині одного з відео, так взагалі використовується багатошарова комбінована броня у вигляді зовнішнього шару з транспортерної стрічки, потім металевий каркас, колоди та внутрішнього шару — покришки поверх внутрішнього каркасу. Всі ці ваші Chobham і полімери з будь-якою керамікою нервово курять осторонь! Транспортерна стрічка, колоди та покришки рулять!» — зазначає експерт.

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Ось так виглядає "багатошарова комбінована броня" на російській техніці

Як наголошує Олександр Коваленко, іноді подібний захист навіть працює, але йдеться про інше.

«Армія країни з ВПК, що „не має аналогів у світі“, виглядає саме ось так. Танки, все більше нагадують сміттєвози, ББМ у цьому не відстають, у той час як 688М-СБ3КДЗ зустрічаються на полі бою все рідше і рідше, а „Каркас-2“ з ЕДЗ 4С24 так і залишився піар-проектом і не більше того», — пише експерт, зазначаючи, що новітній захист зустрічається на передовій буквально в одиничних екземплярах.

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Маючи подібний захист та близько 50 тисяч людей, влітку загарбники можуть спробувати окупувати Суми та область. Однак, на думку експертів, вони не мають на це шансів.

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