До осені росія повністю вичерпає запаси радянської бронетехніки: аналітики про літній наступ окупантів

Після витіснення українських військ з Курщини російські війська зосереджуються на кордоні з Харківською областю. Масштабний наступ московських військ вздовж усієї лінії фронту або її частини очікується вже за деякий час, кажуть аналітики. Вважається, що росія має «чотиримісячне вікно» для прориву через українські війська, перш ніж погода почне змінюватися й запаси радянських танків, можливо, почнуть вичерпуватися, пише news.sky.com.

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«Противник намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести хоча б якісь штурмові дії, — заявив начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення Андрій Помагайбус. — Загалом їм це не вдається. Втім, спостерігається чітка підготовка до активних штурмових дій з боку противника».

Військовий аналітик Sky News професор Майкл Кларк каже, що накопичення військ відбувається на тлі російської операції з витіснення України з Курської області.

«Тепер, коли вони повернули собі Курщину, питання полягає в тому, чи підуть вони далі?» — йдеться у статті.

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Деякі з найдосвідченіших російських солдатів — в тому числі з елітного повітряно-десантного підрозділу ВДВ — були перекинуті для посилення Курської кампанії, і вони все ще можуть бути у військах на цьому напрямку. Професор Кларк додає: «Якщо вони залишили підрозділи там, це може означати, що вони можуть очолити щось інше. Якщо ці підрозділи з'являться в районі Покровська, це означатиме, що вони не збираються розгортати велику стратегічну атаку під Харковом».

На думку професора Кларка, цілком можливо, що росія готується до великого наступу поблизу прикордонних міст Харкова та Сум. Це може бути або прямий напад на одне з міст — складне завдання, враховуючи, наскільки добре вони захищені, — або спроба захопити більшу частину прилеглої території, яку Україна звільнила восени 2022 року.

Однак професор не вважає, що росія має ресурси для великого наступу на Харків чи Суми цього літа після того, як кремль вирішив спробувати атакувати на широких ділянках фронту. На його думку, росіяни в основному використали сили, які вони могли б залучити для стратегічного наступу. Це, за його словами, змусило Україну використати свої резерви для протидії російським атакам.

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Доктор Джек Вотлінг, військовий експерт з аналітичного центру RUSI, стверджує, що росія, швидше за все, «м'яко запустить» свій наступ, а не піде на швидкий маневр великими механізованими підрозділами. Літній наступ, ймовірно, буде супроводжуватися «постійним збільшенням кількості й масштабу атак на дедалі більшій території».

«Насправді є ознаки того, що цей процес вже розпочався», — додав він.

Досі росія використовувала свої величезні запаси техніки, що залишилися з радянських часів, і лише близько 25% її бронетехніки — нового виробництва.

Доктор Вотлінг погоджується з цим: «Російські запаси застарілої радянської техніки, від танків і бойових машин піхоти до артилерійських знарядь, вичерпуватимуться до середини осені, так що здатність росії замінити втрати буде повністю залежати від того, що вона зможе виробити з нуля».

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Це, додав він, робить перспективу нових санкцій з боку Європи і, можливо, США особливо актуальною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що незадоволений Трамп згадав про санкції проти росії і передбачив їй крах.

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