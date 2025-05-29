Сто разів втрачав надію: популярний актор несподівано звернувся до мережі

Популярний актор, зірка серіалів «Карпатський рейнджер» та «Гарячий» Артемій Єгоров вразив чуттєвим зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі Артемій виклав світлину та допис про те, що зараз відчуває. За словами актора у найскладніші часи треба вірити в краще та рухатися далі.

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«Я обрав шлях мотивації, любові та миру в серці, — поділився Артемій. - Але чи втрачав надію, що все буде добре? Та сто разів! Посилав усе… — і сто разів знаходив знову.

Чи завжди вдається бути на позитиві?

Ні. Бо тонни сміття в голові на заваді. Це щоденна робота сили духу — протистояти всьому …, що твориться навколо".

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Актор зізнався, що намагається сам себе мотивувати, щоб не впадати у відчай.

«Мотивую себе, — написав Єгоров. — Прагну зарядити й вас. Все ще наївно вірю: Миру — бути… Я завжди дивлюсь у бік Сонця. Рухаюсь за ним. Розумію: все, що відбувається зі мною — моя відповідальність. Я створюю простір навколо себе. І тільки я вирішую — бути щасливим чи нещасним».

Артемій наголосив, що вибрав «бути щасливим». На допис відгукнулися підписники та поділилися своїми думками.

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«Наші українські кумири й серіали самі найкращі в Україні, дякую вам за те, що ви є в нас, поважаю ваш труд і талант», — відповіли на допис.

«Які ж гарні очі кольору неба після дощу», — відреагували на світлину актора.

«Так, і під сонцем, і під зливами ми живемо, щоби бути щасливими)», — поділилися думками.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» зірка фільму «Я, „Побєда“ і Берлін» розказав про зміни під час великої війни.

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