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Не завжди ідеально: відомий музикант здивував зізнанням
Популярний український співак та композитор Влад Дарвін, який звернувся до росіян, вразив відвертими зізнаннями. З початком повномасштабного вторгнення музикант не припиняв творити, але зізнається, що останнім часом став набагато більше плакати. Відомо, що його давній трек «Аманда, Лінда і Роуз» несподівано знову став набувати шаленої популярності, перетнувши позначку у понад півтора мільярда переглядів у мережі.
— Я думаю, що за ці три з гаком роки повномасштабного вторгнення — та й взагалі за майже чотири тисячі днів жахливої війни — українцями вже пролито океан сліз, — поділився Влад у проєкті «Моя історія» (Інтер). - Я й сам себе часто стримую, щоб не заплакати публічно… За ці три роки я, мабуть, плакав більше, ніж за все своє попереднє життя.
Влад впевнений, що найкращі часи для України — попереду. Всі роки великої війни він залишається у Києві разом з дружиною та маленьким сином.
— Дружина хотіла бути поруч зі мною, — сказав музикант. — Вона поїхала у Західну Україну, пробула там чотири місяці й повернулася. Ми живемо разом. Багато моїх друзів ухвалили інші рішення — і, на жаль, це позначилося на стосунках у їхніх родинах… Ми з дружиною навчилися адаптуватися. Коли почалося повномасштабне вторгнення, синові було лише вісім місяців. Він не міг довго бути в укритті чи в метро без світла й свіжого повітря. Ми шукали компроміси: у нас є коридор, паркінг, міцні стіни. І, звісно, ми стараємося берегти одне одного.
Дарвін зізнався, що останні роки став сильнішим і раціональнішим у використанні часу.
— В моєму житті майже немає місця для кіно, кав’ярень чи прогулянок, — розказав Влад. — Дружба з більшістю друзів — на паузі. Залишилася робота. І я намагаюся робити її так, щоб відчувати: це недаремно… Коли почалося повномасштабне вторгнення, я зібрав себе до купи. Я сказав собі: творчість — це мій інструмент, щоб допомагати людям.
Музикант вже переклав свій хіт «Аманда, Лінда і Роуз» багатьма мовами — польською, фінською, шведською, кримськотатарською, німецькою. Дарвін вважає, що секрет пісні у відчутті родини.
— Для мене ця пісня — про родину, — каже Дарвін. — Про те, як хочеться, щоб наші родини були цілісними, щоб у них була єдність. Але, як у пісні, так і в житті — все не завжди ідеально… Але ця пісня — маленький шанс повірити, що казка можлива. Що навіть у реальному житті, сповненому втрат, може бути тепло, любов, прийняття. І це, мабуть, головне.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що співачка Alyosha вразила дуетом з Владом Дарвіном.68
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