Хай стане їм поперек горла! Росіяни вчергове вкрали хіт українського автора
Відомий композитор та співак Влад Дарвін, який вразив запальним кліпом, глибоко обурений крадіжкою його хіта росіянами. Мова йде про пісню «Три сестри», яку без дозволу заспівали на пропагандистському каналі росії у проєкті «Привет, Андрей!». На своїй сторінці у соціальній мережі Влад Дарвін виклав фрагмент програми, яка вийшла у той час, коли Україна була у жалобі за убитими під час чергової ракетної атаки росіян на Кривий Ріг.
«Як українець, я глибоко обурений, — написав Влад. — Мою музику використали без мого дозволу і без жодної міжнародної ліцензії на державному російському телебаченні — саме в той час, коли вся Україна перебувала в жалобі.
4 квітня внаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі загинули 9 українських дітей.
Сьогодні Київ зазнав удару російською балістичною ракетою. Щодня десятки українських міст — під обстрілами.
Підтримуйте Україну. Будьте на боці правди і міжнародного права".
Підписники артиста обрушилися з гнівними коментарями на адресу росіян, додавши, що такі факти треба фіксувати та подавати до суду.
«Крадії, діtovbивці!» — написали у коментарях.
«Питання не до виконавця, а до державного телеканалу, який порушує міжнародний закон», — прокоментував Дарвін.
«У них немає ні честі, ні гідності, ні совісті, — підтримали у дописі. — Тож законів там теж немає».
«Нічого нового, — зауважили у мережі. — Головне не залишати це. Треба юридично захищати права. Будеш подавати позов?»
«Фіксацію зробимо точно», — відповів Влад.
«Нічого дивного! — додали у дописі. — Звичайні моральні бомжі! Хай стане їм поперек горла!»
Нагадаємо, раніше росіяни вкрали хіт популярної співачки Злати Огнєвіч.30
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