Спокуслива Alyosha в яскравому міні запалила з Владом Дарвіном

Українська співачка Alyosha, яка після повернення зі США поринула в роботу, представила вже другу пісню. Цього разу — зі своїм другом, співаком і композитором Владом Дарвіним (Vlad Darwin), з яким співпрацює вже 13 років. Вони випустили провокативну і водночас ліричну композицію «Причастя». Автором цієї композиції виступив Влад Дарвін.

У кліпі Alyosha постала у спокусливій червоній мінісукні з екстремальним розрізом, продемонструвавши свою струнку фігуру та звабливі танці.

«Єдиним рятівним почуттям для змучених війною родин залишається спрага істинного кохання — причастя життя, що дарує прощення та очищення душам мільйонів людей. Саме ці меседжі я закладав у пісню, коли її писав, коли думав про Alyosha», — розповів про ідею пісні Дарвін.

Нагадаємо, раніше Alyosha відверто розповіла, чому прийняла рішення повернутися з дітьми зі США, де перебувала від початку російського вторгнення, до України.

Тим часом чоловік артистки Тарас Тополя з гуртом «Антитіла» вирушив у великий гастрольний тур до США та Канади.

Фото: instagram.com/darwinvlad

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