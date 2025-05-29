Рунична колода карт Таро показала українській тарологині, чого чекати на полі бою в Україні найближчими тижнями.



А розклад карт Таро підказав, як буде складатися завтрашній день для представників різних знаків зодіаку.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Маг»

На Овнів чекають дивовижні події. Ви можете опинитися у центрі уваги, особливо серед представників протилежної статі. День підійде для того, щоб заявити про себе, зробити перший крок чи взяти ініціативу до своїх рук.

Порада карт — Не бійтеся діяти — ваші рішення будуть особливо точними.

Телець — «Імператриця»

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Тельцям варто зосередитися на власних бажаннях та потребах, а не чекати на підтримку від когось іншого. Намагайтеся не виправдовувати тих, хто підвів — краще довіряти фактам, а не ілюзіям.

Порада карт — Завтра обов'язково приділіть час собі.

Близнюки — «Блазень»

Близнюкам необхідно бути особливо уважними до своїх дій та слів, особливо на роботі. Є ризик припуститися помилок, які можуть вплинути на ваше становище. У особистому житті також можливі напружені моменти.

Порада карт — Важливо зберігати внутрішню рівновагу та думати на крок уперед.

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Рак — «Верховна Жриця»

Для Раків день буде наповнений таємницями. Є шанс отримати корисну інформацію або пропозицію, яка може виявитися досить перспективною. Однак, перш ніж діяти, важливо добре все обміркувати і не поспішати.

Порада карт — День вимагає тонкого підходу та внутрішньої тиші.

Лев — «Імператор»

Левам не слід планувати складних домашніх справ. Краще зайнятися організаційними питаннями та розподілом обов'язків.

Порада карт — День потребує чіткості, дисципліни та впевненості у собі.

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Діва — «Сила»

Дівам не варто перевантажувати себе роботою чи зустрічами — енергія дня більше підходить для відпочинку та відновлення. Якщо хтось запропонує допомогу — не відмовляйтеся, навіть якщо ви звикли справлятися поодинці.

Порада карт — Завтра вашим щитом стане доброта.

Терези — «Відлюдник»

Терезам варто день провести на самоті або хоча б скоротити спілкування до мінімуму. Не варто робити великих покупок чи ухвалювати фінансові рішення.

Порада карт — Варто пам'ятати, що іноді мовчання — наймудріша відповідь.

Скорпіон — «Правосуддя»

Для Скорпіонів день обіцяє бути доленосним. Всі вчинки матимуть наслідки, добрі чи погані. Настав час вирішити, що справді важливо і з ким ви хочете йти далі.

Порада карт — День потребує чесності, насамперед із самим собою.

Стрілець — «Світ»

Для Стрільців завершення якогось етапу, особливо якщо довго до нього йшли. Вас може відвідати почуття глибокого задоволення — це рідкісний подарунок, не ігноруйте їх.

Порада карт — Все, що завершиться завтра, відкриє вам шлях до чогось нового.

Козоріг — «Трійка Жезлів»

Козорогам варто бути готовими до напружених ситуацій, особливо на роботі. Необхідно вибудовувати довгострокові плани. Ваші ідеї можуть бути не відразу прийняті, але не здавайтеся.

Порада карт — Ви на вірному шляху, навіть якщо поки що все йде повільно.

Водолій — Вісімка Жезлів

День буде дуже динамічним, насиченим спілкуванням та несподіваними новинами. Можливі важливі переговори, нові контакти або раптові зміни на роботі. Якщо хочете досягти успіху, дійте швидко, але обдумано.

Порада карт — Варто сподіватися на приємні сюрпризи.

Риби — «Двійка Кубків»

На Риб чекають важливі зміни у стосунках та питаннях, що стосуються фінансової відповідальності. Можливо, вам доведеться прийняти непросте, але важливе рішення — не варто шукати порадників, покладайтеся на свою інтуїцію.

Порада карт — Вашими провідниками стануть щирість та довіра до себе.

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