Чуттєво: популярний співак записав весільну пісню

Популярний співак, переможець проєкту «Голос країни» Сергій Лазановський, який переспівав хіт Скрябіна, записав запальну дуетну пісню. Разом з виконавцем NIKITIN (Артем Нікітін) вони випустили танцювальний трек «Кіно-вино».

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Виявилось, пісня авторства NIKITIN чекала на вихід шість років! Саме співак запропонував Сергію зробити дует. За словами музикантів, піснею «Кіно-вино» вони закликають хлопців бути більш сміливими у прийнятті особистих рішень.

Режисеркою відео стала Леся Гуровська. У кліпі героїня з подругами готується до дівич-вечора, а музиканти стали весільним подарунком для нареченої.

«Відеороботу ми готували у доволі стислі терміни, команда була розкидана Україною, — презентував кліп Сергій Лазановський. — Я знаю, як для дівчат важливий дівич-вечір, тому ми вирішили його реалізувати та стати його частиною».

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«Класне поєднання голосів! Класний дует!»— відреагували у мережі.

«Таке враження, що переглянула маленький фільм про кохання… Дуже чуттєво», — зізналися у коментарях під відео.

Раніше популярна співачка, учасниця Євробачення-2024, вразила потужним дуетом.

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