Завжди в наших серцях: популярний співак переспівав хіт Скрябіна

Популярний музикант, переможець проєкту «Голос країни» Сергій Лазановський, який переспівав історію своєї прабабусі, записав неочікуваний дует. Разом з учасницею гурту 7TEEN'S Ярусею Батюк він переспівав ліричну композицію Кузьми Скрябіна «Не думай про завтра». Пісня увійшла до альбому «Радіо любов», який вийшов у 2012 році. За зізнанням Сергія, ідея переспівати хіт належала Ярусі, а сам він ніколи не думав, що колись виконає цю композицію.

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«Зізнаюся, що „Не думай про завтра“ я чув неодноразово, але ніколи не думав, що буду її виконувати, — розказав, презентуючи роботу Лазановський. — Це присвята легендарному Кузьмі, і нам пощастило народитись в одну епоху з ним. Його творчість не залишає нікого байдужим… Там надзвичайно простий текст, але він про дуже важливої речі, а в контексті сьогодення — є над чим подумати. Кузьма житиме вічно, бо його завжди цитуватимуть і переспівуватимуть. Впевнений, що його творчість торкалась сердець мільйонів».

Шанувальники музикантів у мережі оцінили нову версію та подякували за просування української музики.

«Пісня, яка завжди буде актуальною, — поділилися у коментарях. — Дякую за цей чудовий кавер, ви подарували їй нове життя!«

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«Молодці, дякую, що просуваєте українське», — написали у відповідь.

«Прекрасно, дуже гарно, душевно, мило. Ця пісня і слова залишаються завжди в наших серцях», — були під враженням.

«Стільки думок і важливих сенсів у цій пісні, дякую за нове виконання», — зауважили у мережі.

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Раніше український дует випустив нову пісню про кохання.

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