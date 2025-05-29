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Не дрон і не ракета: у Києві обвалився балкон з американським режисером
В Києві обвалився балкон в одному з будинків на Подолі. Внаслідок чого постраждав американський режисер Кріс Волтерс, який приїхав до України фільмувати реалії війни. Чоловік отримав синці та забої.
Про це режисер повідомив у соціальній мережі.
Повідомляється, що в одній з будівель на Поділі обвалився балкон другого поверху прямо в той момент, коли на ньому перебував громадянин США.
У відео Кріс Волтерс українською мовою розповів про інцидент та зазначив, що планує провести розслідування, щоб зрозуміти причини.
«У суботу мій балкон обвалився і я впав на землю разом з бетоном. Особливо зараз, у цей воєнний час, усі ми, мешканці столиці, повинні знати, що будівля, в якій ми живемо, є безпечною спорудою. Забезпечення цього є основоположним для відповідального і безпечного європейського суспільства. Керуюча компанія обслуговування житлового фонду Подільського району Києва відповідає за утримання цієї будівлі. Я хочу провести розслідування, щоб визначити, що стало причиною невдалої роботи, і щоб подібні аварії більше ніколи не повторювалися у місті Києві», — сказав режисер.
При цьому Волтерс наголосив на тому, що причиною цього нещасного випадку стали не дрони та ракети, якими росіяни постійно атакують Україну, а звичайна безвідповідальність.
На інцидент відреагував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.
Ткаченко зауважив, що взяв справу під особистий контроль та доручив голові Подільської районної держадміністрації Володимиру Наконечному постійно тримати зв'язок з постраждалим.
Зокрема, за словами чиновника, у цьому будинку буде проведено інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності.
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