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Спорт

Успіх «Ворскли» та фіаско «Лівого берега»: відеоогляди перших матчів плей-оф за місця в УПЛ

21:57 29 травня 2025
Лівий берег&nbsp;— Металіст 1925

У четвер, 29 травня, на столичних аренах «Оболонь» та «Лівий берег» відбулися перші стикові матчі за місця в українській прем'єр-лізі, з якої одразу вилетіли «Інгулець» та «Чорноморець».

Плей-оф за місця УПЛ. Перші матчі

«Лівий берег» (Київ) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:1 (Моура, 38).

«Кудрівка» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Козак, 83 — Ндукве, 23, Павлюк, 39).

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Поєдинки у відповідь відбудуться у Полтаві та на арені «Лівий берег» у неділю, 1 червня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що київське «Динамо» відсвяткувало завоювання титулу чемпіона України.

Фото ФК «Лівий берег»

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