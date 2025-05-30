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Ротань залишив «Олександрію» та очолив іншу команду УПЛ (фото, відео)
Колишній наставник «молодіжної» збірної України Руслан Ротань, який сенсаційно став з «Олександрією» віцечемпіоном країни, залишив команду з Кіровоградської області та призначений новим головним тренером «Полісся», повідомляє офіційний сайт житомирського клубу.
43-річний фахівець підписав контракт із клубом, який раніше звільнив Імада Ашура, на 3 роки.
«Неймовірні емоції, — заявив Руслан Ротань. — Я дуже вдячний за підтримку. І дуже багато мені було повідомлень і на пошту, і в інстаграмі, ті, хто знають — і в WhattsApp зі словами підтримки. І те, що я знаю, що на мене чекають, мені дуже приємно. Дякую також керівництву за довіру, за те, що в мене повірило.
Я вважаю, що всі разом — команда, керівництво, уболівальники — ми зробимо нашу справу якнайкраще і покращуватимемося, бо, в принципі, у футболі немає десь верхньої позначки. Завжди є щось нове і завжди потрібно чогось прагнути. Тому завдання таке у нас".
Нагадаємо, що за підсумками сезону, що фінішував, «Полісся» посіло в УПЛ четверте місце і стартує у кваліфікації Ліги конференцій.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новим головним тренером «Шахтаря» став турок Арда Туран.
Фото uaf.ua, ФК «Полісся»74
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