Один з лідерів УПЛ звільнив головного тренера після нічиєї з «Динамо»

Житомирське «Полісся», яке відібрало в останньому турі УПЛ очки у «Динамо» (0:0), припинило співпрацю з головним тренером Імадом Ашуром та його штабом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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«Події, що відбулися сьогодні в клубі, стали предметом внутрішнього аналізу керівництва, — йдеться у заяві житомирян. — За його результатами було ухвалено рішення про завершення співпраці з усім тренерським штабом першої команди.

До завершення сезону виконувачем обов'язків головного тренера призначено Олександра Олександровича Максимова, який раніше працював тренером юнацької команди U19.

«Полісся» дякує Імаду Ашуру та його команді за виконану роботу і бажає подальших успіхів у професіональній кар'єрі".

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Нагадаємо, що уродженець Одеси Амад Ашур очолив «Полісся» у травні 2024 року. Під його керівництвом «Полісся» дійшло до півфіналу Кубка України, де лише в овертаймі поступилося «Шахтарю». За два тури до завершення чемпіонату України житомиряни йдуть на 5-й позиції, все ще претендуючи на путівку до єврокубків. Щоправда, останню перемогу в УПЛ житомиряни здобули ще місяць тому, коли здолали «Ворсклу» (2:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що клуб УПЛ знову призначив головного тренера, який пішов із команди чотири роки тому.

Фото ФК «Полісся»

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