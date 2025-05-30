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Україна дізналася суперників у фінальному турнірі чемпіонату світу з футболу U20
У столиці Чилі Сантьяго відбулося жеребкування чемпіонату світу з футболу U20, на якому виступить і збірна України, яка сенсаційно здобула «золото» ЧС-2019 серед 20-річних.
Підопічні колишнього футболіста «Дніпра», «Динамо» та нашої національної команди Дмитра Михайленка (на фото) потрапили до квартету В, де зіграють зі збірними Південної Кореї, Парагваю та Панами.
Повністю склад груп має такий вигляд:
Група А. Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.
Група В. Південна Корея, Україна, Парагвай, Панама.
Група С. Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.
Група D. Італія, Австралія, Куба, Аргентина.
Група Е. США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.
Група F. Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.
Додамо, що ЧС-2025 (U20) за участю 24 команд проходитиме з 27 вересня по 19 жовтня у п'яти містах Чилі — Вальпараїсі, Сантьяго, Вінья-дель-Марі, Ранкагуа і Тальці. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди з шести, які посіли треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.
До речі, в рамках підготовки до чемпіонату світу-2025 збірна України U20 проведе два товариські поєдинки в Іспанії. 6 червня команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Марокко U20, а 10 червня зустрінеться зі збірною США U19.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України у фінальному турнірі Євро-2025 зіграє в одній групі з Нідерландами, Данією та Фінляндією.
Фото uaf.ua13
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