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Шалений спротив: отримувачі спецпенсій не хочуть їх зниження для зростання мінімальної пенсії всім іншим
Активне обговорення зростання мінімальної пенсії українцям до 4000 гривень передбачає скасування спецпенсій. Однак Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики не підтримав законопроєкт перед другим читанням, що робить поки неможливим обговорення документа та скасування пенсій.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Данило Гетманцев. За його словами, рішення не було ухвалене, а спротив з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, що їх підтримують, виявився шаленим.
«Але що б собі не думали ті, хто затягує час і намагається перешкодити ухваленню відповідного рішення, їх чекає невдача. Це питання справедливості та питання вивільнення ресурсу, який можна направити на підвищення мінімальних пенсій. Тому, незважаючи на те, що поки профільний Комітет не зміг рекомендувати до розгляду у другому читанні законопроєкт про ліквідацію спецпенсій прокурорів, упевнений, вирішення цього питання можна очікувати досить скоро», — зазначив політик, наголосивши, що вже наступного тижня документ можуть знову розглянути на засіданні Комітету з соціальної політики.
Згідно з чинним законодавством, на кінець 2024 року в Україні налічувалося близько 32 тисяч пенсіонерів, які як чиновники, судді, прокурори отримували підвищені виплати. У 2023 році середній розмір спецпенсії становив 96 196 гривень, а на їх виплату у 2024 році спрямували майже 120 млрд грн. Після того, як на початку січня 2025 року Кабмін затвердив знижувальні коефіцієнти для спеціальних пенсій, для багатьох її одержувачів вона стала меншою у кілька разів.
Тим часом, як писали «ФАКТИ», в Україні планують все ж підняти мінімальну пенсію, але до значно меншої суми.86
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