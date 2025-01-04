Коефіцієнти для чиновників: як тепер розраховуватимуть розмір спецпенсій

В Україні, де у 2025 році планується пенсійна реформа, Кабінет міністрів України затвердив коефіцієнти для розрахунку пенсій, що перевищують 10 мінімальних пенсій на поточний рік. Це випливає з постанови № 1 від 3 січня 2025 року.

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Це нововведення стосується тих пенсіонерів, які отримують виплати за спеціальними законами.

Так, для сум пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, застосовуватимуться такі коефіцієнти:

• 0,5 — до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, але не більше 11;

• 0,4 — до частини, що перевищує 11 прожиткових мінімумів, але не більше 13;

• 0,3 — до частини, що перевищує 13 прожиткових мінімумів, але не більше 17;

• 0,2 — до частини, що перевищує 17 прожиткових мінімумів, але не більше 21;

• 0,1 — до частини, що перевищує 21 прожитковий мінімум.

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Зазначимо, що ці обмеження не стосуються учасників антитерористичної операції на Донбасі та захисників України від російської агресії.

Як писали «ФАКТИ», вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у новому році зміняться.

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