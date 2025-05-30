Мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти, але не до 4 тисяч гривень: коли очікувати зростання та наскільки

Проблема маленької мінімальної пенсії українців викликала інтерес політиків, які вирішили замислитися про її зростання майже вдвічі — до 4000 гривень. Однак через велику ціну її зростання — понад 2 млрд грн щомісяця, поки планується збільшити її на 203 гривні.

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Про це повідомляє сайт «Обозреватель» з посиланням на лист Мінфіну щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2026−2028 роки. Фінансове відомство пропонує у 2026-му році збільшити мінімальну пенсію з 2361 до 2564 грн, тож її максимальний розмір зросте з 23 610 до 25 640 грн.

У листі зазначається, що «економіка України демонструє поступове відновлення, однак залишається вразливою до зовнішніх та внутрішніх ризиків, а Національна економічна політика орієнтована на збереження макрофінансової стабільності, стримування інфляції, підтримку фінансової системи та забезпечення виконання соціальних зобов'язань».

Так, за прогнозом Кабміну, інфляція наступного року становитиме 9,7%, проти 12,2% поточного року, а у 2027−2028 роках прогнозують показники у 7,1% та 5,6%. За той же період курс долара зросте до 45,6 гривень.

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Соціальні ж стандарти за той період зростуть: мінімальна зарплата з 8000 гривень у 2025-му до 10 059 гривень у 2028-му, а мінімальна пенсія з 2361 гривні поточного року до 2859 грн у 2028-му. Зауважимо, що середній офіційний прожитковий мінімум в Україні сьогодні становить 2920 гривень, тобто навіть через 3 роки розмір мінімальної пенсії не зросте до сучасного показника прожиткового мінімуму.

Втім, збільшити мінімальну пенсію нардепи сподіваються все ж значно, і в цьому має допомогти скасування спеціальних пенсій.

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