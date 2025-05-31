Більше, ніж будь-коли: ЗМІ про кризу між Меган та Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили розділити свої графіки та відвідувати офіційні заходи самостійно. Це зрозуміло з останньої заяви, опублікованої герцогом і герцогинею Сассекськими, де їх видно наодинці на відповідних заходах. Наприклад, Гаррі поїхав до Шанхаю, щоб взяти участь у конференції Envision 2025 на підтримку довкілля. Тим часом Меган вирішила залишитися в Каліфорнії, щоб підготувати наступний подкаст та попрацювати над особистим брендом. Маркл також зосереджена на своєму документальному фільмі Netflix «З любов'ю, Меган», пише catalunyadiari.com.

ВІДЕО ДНЯ

Нова професійна стратегія подружжя полягає в тому, щоб кожен відвідував свої відповідні заходи, щоб не заважати один одному. Крім того, це дозволяє їм зосередитися на індивідуальних проєктах. Принц Гаррі посилено займається благодійними справами.

Тим часом Меган дотримується менш насиченого графіка. Колишня акторка насолоджується часом, проведеним вдома, одночасно займаючись своїм подкастом Confessions of a Female Founder. Крім того, Маркл продовжує розвивати бренд засобів з догляду за собою та виробів ручної роботи.

Це професійне розлучення також відповідає сімейним міркуванням, дозволяючи одному з них залишатися вдома з дітьми, поки інший виконує публічні обов'язки. У цьому сенсі, здається, що Меган менше подорожує, що дозволяє їй стежити за Арчі та Лілібет.

Той факт, що принц Гаррі та Меган розділили свої графіки, викликає чутки про кризу у шлюбі. Однак останні публікації акторки показують, що вони об'єднані більше, ніж будь-коли. Те, що вони розділили свої шляхи, стосується лише професійної сфери, оскільки вони продовжують проводити час разом як сім'я. Крім того, Гаррі та Меган співпрацюють у спільних проєктах через свій фонд Archewell Foundation.

РЕКЛАМА

Їхня відданість добробуту дітей та роль батьків залишається найважливішим пріоритетом у їхньому житті. Обоє вірять, що цей етап зміцнить їхні стосунки, показавши, що взаємна повага та незалежність можуть гармонійно співіснувати.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Меган Маркл емоційно розповіла про пережите разом з принцом Гаррі.

Читайте також: Меган Маркл використовує соціальні мережі, щоб спростувати чутки про свій шлюб РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook