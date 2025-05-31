- 21:01 Посипте цим лохину — й щедрого урожаю просто не уникнути
- 20:42 Зміна роботи та весілля: гороскоп на червень 2025 року для всіх знаків зодіаку
- 20:34 З перших днів пішов добровольцем захищати Україну: на Запоріжжі загинув воїн з Київщини
- 20:08 Приправа з листя хрону: можете готувати ціле літо, бо це дуже смачно
- 19:54 Водоліям — «Колесо Фортуни», Левам — «Колісниця», а Скорпіонам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 червня
- 19:44 Блокування рахунку через підозріле призначення платежу: що краще не писати під час банківських переказів
- 19:21 Окупанти почали використовувати новий ударний дрон: яким регіонам остерігатися його застосування
- 18:53 «Безнадійного» посуду не буває: експертка Марина розповіла, як відмити найбдруднішу каструлю
- 18:42 У Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету: поранено шістьох людей
- 18:25 Атака на Харків та область: внаслідок ударів загинула жінка, багато поранених, є прильоти
- 18:22 Більше, ніж будь-коли: ЗМІ про кризу між Меган та Гаррі
- 17:54 Ціни готуються до «стрибка»: які продукти подорожчають до осені
Більше, ніж будь-коли: ЗМІ про кризу між Меган та Гаррі
Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили розділити свої графіки та відвідувати офіційні заходи самостійно. Це зрозуміло з останньої заяви, опублікованої герцогом і герцогинею Сассекськими, де їх видно наодинці на відповідних заходах. Наприклад, Гаррі поїхав до Шанхаю, щоб взяти участь у конференції Envision 2025 на підтримку довкілля. Тим часом Меган вирішила залишитися в Каліфорнії, щоб підготувати наступний подкаст та попрацювати над особистим брендом. Маркл також зосереджена на своєму документальному фільмі Netflix «З любов'ю, Меган», пише catalunyadiari.com.
Нова професійна стратегія подружжя полягає в тому, щоб кожен відвідував свої відповідні заходи, щоб не заважати один одному. Крім того, це дозволяє їм зосередитися на індивідуальних проєктах. Принц Гаррі посилено займається благодійними справами.
Тим часом Меган дотримується менш насиченого графіка. Колишня акторка насолоджується часом, проведеним вдома, одночасно займаючись своїм подкастом Confessions of a Female Founder. Крім того, Маркл продовжує розвивати бренд засобів з догляду за собою та виробів ручної роботи.
Це професійне розлучення також відповідає сімейним міркуванням, дозволяючи одному з них залишатися вдома з дітьми, поки інший виконує публічні обов'язки. У цьому сенсі, здається, що Меган менше подорожує, що дозволяє їй стежити за Арчі та Лілібет.
Той факт, що принц Гаррі та Меган розділили свої графіки, викликає чутки про кризу у шлюбі. Однак останні публікації акторки показують, що вони об'єднані більше, ніж будь-коли. Те, що вони розділили свої шляхи, стосується лише професійної сфери, оскільки вони продовжують проводити час разом як сім'я. Крім того, Гаррі та Меган співпрацюють у спільних проєктах через свій фонд Archewell Foundation.
Їхня відданість добробуту дітей та роль батьків залишається найважливішим пріоритетом у їхньому житті. Обоє вірять, що цей етап зміцнить їхні стосунки, показавши, що взаємна повага та незалежність можуть гармонійно співіснувати.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Меган Маркл емоційно розповіла про пережите разом з принцом Гаррі.
78
Читайте також: Меган Маркл використовує соціальні мережі, щоб спростувати чутки про свій шлюб
Читайте нас у Facebook