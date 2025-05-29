Меган Маркл використовує соціальні мережі, щоб спростувати чутки про свій шлюб

Видається, що Меган Маркл використовує соціальні мережі, щоб відповісти на чутки про своє подружнє життя з принцом Гаррі. За словами королівської експертки Дженні Бонд, герцогиня Сассекська усвідомлює, що громадськість говорить про її шлюб з герцогом Сассекським, особливо у Великій Британії, пише видання Geo.tv.

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Минулого тижня Меган опублікувала сповнену любові фотографію себе та Гаррі в Instagram-акаунті свого нового бренду стилю життя As Ever, щоб відзначити їхню сьому річницю весілля. Експертка також припустила, що Меган прагне представити себе як успішну та незалежну жінку.

«Я вважаю, що Меган — борець, — сказала Дженні. — Вона усвідомлює, що деякі люди, особливо у Великій Британії, вірять чуткам про те, що Гаррі нещасливий. І вона рішуче налаштована показати, що у них міцний шлюб і щасливе сімейне життя. Я сподіваюся, що це правда, і немає причин їй не вірити. Я думаю, що вона також рішуче налаштована показати, що вона має сильний характер, і з відносно скромного початку вона стала успішною акторкою, а тепер інфлюенсеркою та підприємницею. Я думаю, що вона прагне, щоб її вважали успішною бізнеследі, і не лише тому, що вона недовго жила в стінах палацу та має королівський титул».

Це відбувається на тлі повідомлень про те, що Гаррі та Меган планують розлучитися після семи років шлюбу.

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«Гаррі відвертається від усіляких голлівудських публіцистів і шукає поради у своїх старих друзів і соратників, — повідомило джерело. — Він явно звертається до мене з думкою: «Мені потрібно зробити щось інше, бо те, що я роблю, явно не працює».

Раніше повідомлялося, що популярність Меган Маркл впала до історичного мінімуму, особливо у Британії.

Фото: Getty Images

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