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Як почистити ванну дешево і без ніякої хімії: працюючий рецепт від блогерки Марини
Експертка Мелісса Мейкер впевнена, що навіть стара ванна може засяяти, якщо чистити її домашніми засобами, безпечними для поверхні сантехніки.
А ще одна визнана експертка з чистоти Марина Жукова поділилася своїм досвідом. Свій рецепт «диво-засобу» блогерка готує за 5 хвилин й не визнає магазинну «хімію».
«Чому магазинні засоби не рятують? Гарні баночки — так. Результат — не завжди: алергія, плями, витрати»? — зазначає блогерка.
Для приготування дешевого, але ефективного засобу потрібно: 1 склянка прального порошку, пів склянки грубої солі, 2 пакетики лимонної кислоти.
Все змішати в баночці, струсити — й засіб готовий.
Перед чищенням ванну намочити, потім посипати сумішшю й потерти щіткою.
При сильному бруді можна залишити на 10 хвилин. Змивати гарячою водою.
За словами пані Марини, для ідеальної ванни можна також використовувати:
- Соду + оцет — це швидкий спосіб видалити наліт.
- Перекис водню 3% - впорається з жовтими плямами.
- Парогенератор — прибирає наліт без хімії.
Раніше експертка Марина порадила три засоби для очищення унітаза.42
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