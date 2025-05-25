Як почистити ванну дешево і без ніякої хімії: працюючий рецепт від блогерки Марини

Експертка Мелісса Мейкер впевнена, що навіть стара ванна може засяяти, якщо чистити її домашніми засобами, безпечними для поверхні сантехніки.

А ще одна визнана експертка з чистоти Марина Жукова поділилася своїм досвідом. Свій рецепт «диво-засобу» блогерка готує за 5 хвилин й не визнає магазинну «хімію».



«Чому магазинні засоби не рятують? Гарні баночки — так. Результат — не завжди: алергія, плями, витрати»? — зазначає блогерка.

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Для приготування дешевого, але ефективного засобу потрібно: 1 склянка прального порошку, пів склянки грубої солі, 2 пакетики лимонної кислоти.

Все змішати в баночці, струсити — й засіб готовий.

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Перед чищенням ванну намочити, потім посипати сумішшю й потерти щіткою.

При сильному бруді можна залишити на 10 хвилин. Змивати гарячою водою.

За словами пані Марини, для ідеальної ванни можна також використовувати:

- Соду + оцет — це швидкий спосіб видалити наліт.

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- Перекис водню 3% - впорається з жовтими плямами.

- Парогенератор — прибирає наліт без хімії.

Раніше експертка Марина порадила три засоби для очищення унітаза.

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