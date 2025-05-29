Зробіть так, і чавунна ванна буде як нова: ніякого бруду, іржі чи нальоту

Блогерка Олена Матвєєва, яка поділилася лайфаком, як почистити стільницю та раковину з натурального або штучного каменю, а також розповіла, що потрібно, щоб відмити унітаз без хімії, показала, як вона очищає чавунну ванну, яка має жовті плями.

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Для цього знадобиться звичайна сіль та перекис водню.

Змішати 200 мл перекису водню та 20 г солі (приблизно столова ложка). За допомогою губки нанести суміш на ванну й залишити на 15 хвилин. Потім все змити водою.

Практично всі плями зникнуть, навіть якщо ванна вже далеко не нова.

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За словами блогерки, такий спосіб підійде й для сталевих ванн. А ось акрилові ванни так чистити не можна — вони потребують делікатного чищення.

Для акрилової сантехніки підійде суміш з гірчичного порошку, звичайної харчової соди та води.

Інгредієнти потрібно брати у рівних пропорціях. Нанести на брудні місця й залишити на годину. А потім змити водою.

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Раніше Олена Матвєєва розповіла, як упорядкувати скляні кришки від каструль та сковорідок, щоб після миття вони не мали плям, розводів та брудних країв.

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