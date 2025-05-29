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Зробіть так, і чавунна ванна буде як нова: ніякого бруду, іржі чи нальоту

18:51 29 травня 2025
Як відмити чавунну ванну, фото з відкритих джерел

Блогерка Олена Матвєєва, яка поділилася лайфаком, як почистити стільницю та раковину з натурального або штучного каменю, а також розповіла, що потрібно, щоб відмити унітаз без хімії, показала, як вона очищає чавунну ванну, яка має жовті плями.

Для цього знадобиться звичайна сіль та перекис водню.

Змішати 200 мл перекису водню та 20 г солі (приблизно столова ложка). За допомогою губки нанести суміш на ванну й залишити на 15 хвилин. Потім все змити водою.

Практично всі плями зникнуть, навіть якщо ванна вже далеко не нова.

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За словами блогерки, такий спосіб підійде й для сталевих ванн. А ось акрилові ванни так чистити не можна — вони потребують делікатного чищення.

Для акрилової сантехніки підійде суміш з гірчичного порошку, звичайної харчової соди та води.

Інгредієнти потрібно брати у рівних пропорціях. Нанести на брудні місця й залишити на годину. А потім змити водою.

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Раніше Олена Матвєєва розповіла, як упорядкувати скляні кришки від каструль та сковорідок, щоб після миття вони не мали плям, розводів та брудних країв.

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