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- 10:28 Небезпека зростає: на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію у ще 11 населених пунктах
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Небезпека зростає: на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію у ще 11 населених пунктах
На Сумщині, яка постійно перебуває під обстрілами російських окупантів, оголошено обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів. Про це заявив керівник ОВА Олег Григоров.
«Підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад», —йдеться у повідомленні.
Евакуація проводиться з таких населених пунктів: Горобівка (Річківська сільська громада); Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада); Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада); Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).
«Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати», — зазначив Григоров.
Він закликав жителів не зволікати з рішенням про евакуацію: «Залишатися в зоні постійної небезпеки — це пряма загроза вашому життю та здоров’ю».
Загалом під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.
За даними ДСНС, сьогодні російські ракети та безпілотники масовано атакували різні частини Сумської області. А саме:
- у Дружбівській громаді — горів пошкоджений будинок культури.
- у Роменській громаді — палала тваринницька ферма на великій площі.
- у Тростянецькій громаді — горіли нежитлові будівлі та приміщення сільськогосподарського підприємства.
- у Дубов’язівській громаді — виникло займання в нежитловій будівлі.
Наразі рятувальники продовжують працювати в одному з прикордонних населених пунктів, де через складну безпекову ситуацію періодично доводиться призупиняти роботи, повідомили у ДСНС.
Раніше аналітики DeepState повідомляли, що армія рф націлилася на Хотінь, а також Юнаківку у прикордонні Сумщини. Вони намагаються підійти ближче до сіл та пробують штурмувати. Населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка вже перебувають у «сірій зоні» — там тривають активні штурмові дії.127
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