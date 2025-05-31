Небезпека зростає: на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію у ще 11 населених пунктах

На Сумщині, яка постійно перебуває під обстрілами російських окупантів, оголошено обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів. Про це заявив керівник ОВА Олег Григоров.

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«Підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад», —йдеться у повідомленні.

Евакуація проводиться з таких населених пунктів: Горобівка (Річківська сільська громада); Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада); Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада); Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

«Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати», — зазначив Григоров.

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Він закликав жителів не зволікати з рішенням про евакуацію: «Залишатися в зоні постійної небезпеки — це пряма загроза вашому життю та здоров’ю».

Загалом під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

За даними ДСНС, сьогодні російські ракети та безпілотники масовано атакували різні частини Сумської області. А саме:

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- у Дружбівській громаді — горів пошкоджений будинок культури.

- у Роменській громаді — палала тваринницька ферма на великій площі.

- у Тростянецькій громаді — горіли нежитлові будівлі та приміщення сільськогосподарського підприємства.

- у Дубов’язівській громаді — виникло займання в нежитловій будівлі.

Наразі рятувальники продовжують працювати в одному з прикордонних населених пунктів, де через складну безпекову ситуацію періодично доводиться призупиняти роботи, повідомили у ДСНС.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що армія рф націлилася на Хотінь, а також Юнаківку у прикордонні Сумщини. Вони намагаються підійти ближче до сіл та пробують штурмувати. Населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка вже перебувають у «сірій зоні» — там тривають активні штурмові дії.

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