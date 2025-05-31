Ворог атакував Сумщину, Харківщину та низку інших регіонів: є влучання, серед загиблих — діти та підлітки

Під час нічної атаки на Україну ворог запустив безпілотники, гатив КАБами та артилерією по прифронтових населених пунктах. Є загиблі та поранені, серед яких діти.

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За даними командування Повітряних сил, в ніч на 31 травня противник атакував 114 засобами повітряного нападу:

- 107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

- 2 реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу);

- 2 зенітними керованими ракетами С-300;

- 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.

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Одна дитина загинула та ще одна поранена внаслідок ворожих ударів по селу Долинка Пологівського району, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району. Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею», — уточнив Федоров.

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Впродовж доби окупанти завдали 628 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

У Харкові внаслідок атаки рф зафіксовано вісім влучань: два в Шевченківському районі та шість у Київському. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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У Шевченківському районі пошкоджено СТО, зокрема приміщення та кілька автомобілів. У Київському районі вибито шибки у кількох будинках, зазначив Терехов.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, двоє людей постраждали через удар окупантів по Васищевому на Харківщині. Пошкоджені підприємство та житло людей.

Ізюм теж опинився під обстрілом ворожих безпілотників. В місті лунали вибухи. Попередньо, зафіксовано влучання на території цивільного підприємства.

На Херсонщині за добу троє загиблих. Вночі війська рф обстріляли Дніпровський район Херсона, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок удару смертельні поранення дістав 66-річний чоловік.



Агресор бив по Нікопольщині артилерією та FPV-дронами. Скинув боєприпас з БпЛА. Атакував райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Постраждали 42-річний чоловік та жінка 31 року.

Сталися дві пожежі. Вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені багатоквартирний будинок, 2 приватні оселі й стільки ж будівель, що не експлуатувалися, гараж, 4 господарські споруди, газогін, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією Сумської ОВА, у ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині. Є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення. Щонайменше одна людина постраждала — їй надали медичну допомогу на місці.

За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 47 хвилин.

Як повідомляли «ФАКТИ», ворог просувається на Сумщині. За даними DeepState, активність противника з кожним днем посилюється. Населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка вже перебувають у «сірій зоні» — там тривають активні штурмові дії. Росіяни націлилися на Хотінь та Юнаківку.

На півночі Харківщини росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами зараз. Основні зусилля ворога в області зосереджені на Купʼянському напрямку, пише керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.

Нагадаємо, напередодні від атак росіян теж постраждала Харківщина. У Харкові зруйновано тролейбусне депо внаслідок масованого удару дронів ворога.

Ще одним напрямок ворожої атаки стала Одещина. Зокрема, в Ізмаїлі знищено відділення «Нової пошти».

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