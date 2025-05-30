Ворог просувається на Сумщині: яка загроза нависла над обласним центром

На Сумщині, де нещодавно росіяни пошкодили гідротехнічну споруду та вдарили по автобусу, який евакуював мешканців прикордонних населенних пунктів, моніторингові канали фіксують просування ворога в Біловодах і Локні.

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Аналітики DeepState зазначають, що активність противника з кожним днем посилюється і що наразі під питанням контролю ворога перебувають населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка. Ці населенні пункти перебувають в «сірій зоні» — там тривають активні штурмові дії, але чіткого підтвердження їхньої окупації противником наразі немає.

Ворог веде штурмові дії на Сумщині. Фото DeepState

«Ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку. До останнього ворог вже наблизився впритул і пробує здійснювати штурмові дії в напрямку села. Юнаківка має багато будинків, які стануть можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати обстановку і зупинити просування ворога», — йдеться у повідомленні.

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Про активні бойові дії повідомляв й очільник Сумської ОВА Олег Григоров. «Станом на вечір 29 травня оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися», — зазначив він та додав, що ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється — десь ініціатива за нами, десь — за противником.

Він закликав мешканців прикордонних територій не зволікати з евакуацією. За останню добу з прикордонних громад було евакуйовано понад 50 людей.

Протягом доби, що минула, загарбники здійснили майже 100 обстрілів по 33 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:

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майже 60 ударів РСЗВ;

понад 10 скидань ВОГ з БпЛА;

понад 10 ударів КАБів.

В ОВА додали, що також росіяни завдали ударів БпЛА, FPV-дронами, а також вдарили ракетами по території області.

У Середино-Будській громаді пошкоджено 2 приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури; у Хотінській громаді — об’єкт цивільної інфраструктури; в Сумській — приватні будинки, автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що військовий експерт Ніко Ланге зазначав, що окрім «записаних в російську конституцію» українських областей, метою путіна може бути «завоювання ще трьох українських регіонів та придушення українського опору на вже окупованих територіях». На його думку, «росія намагатиметься просунутися в Сумську, Харківську та Дніпропетровську області». А президент України Володимир Зеленський нещодавно казав про те, що росіяни накопичили в прикордонній із Сумщиною Курській області рф свої найбільші й найсильніші підрозділи, мета яких — створення «буферної зони» завглибшки щонайменше в 10 кілометрів.

Фото з відкритих джерел

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