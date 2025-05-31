- 21:01 Посипте цим лохину — й щедрого урожаю просто не уникнути
- 20:42 Зміна роботи та весілля: гороскоп на червень 2025 року для всіх знаків зодіаку
- 20:34 З перших днів пішов добровольцем захищати Україну: на Запоріжжі загинув воїн з Київщини
- 20:08 Приправа з листя хрону: можете готувати ціле літо, бо це дуже смачно
- 19:54 Водоліям — «Колесо Фортуни», Левам — «Колісниця», а Скорпіонам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 червня
- 19:44 Блокування рахунку через підозріле призначення платежу: що краще не писати під час банківських переказів
- 19:21 Окупанти почали використовувати новий ударний дрон: яким регіонам остерігатися його застосування
- 18:53 «Безнадійного» посуду не буває: експертка Марина розповіла, як відмити найбдруднішу каструлю
- 18:42 У Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету: поранено шістьох людей
- 18:25 Атака на Харків та область: внаслідок ударів загинула жінка, багато поранених, є прильоти
- 18:22 Більше, ніж будь-коли: ЗМІ про кризу між Меган та Гаррі
- 17:54 Ціни готуються до «стрибка»: які продукти подорожчають до осені
Водоліям — «Колесо Фортуни», Левам — «Колісниця», а Скорпіонам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 червня
Зірки на небі, а також зоряні виконавці IVAN LIULENOV, Chico & Qatoshi та DREVO розповіли, кому скоро усміхнеться доля.
А професійні тарологи за результатом розкладу карт Таро сповістили, як складеться завтрашній день для представників всіх знаків зодіаку.
Овен — «Зірка»
Овнам завтра вдаватимуться справи, які раніше здавалися важкими або вимагали особливої концентрації. Важливо зберегти позитивний настрій та не дозволити сумнівам збити вас з курсу. Прислухайтеся до інтуїції — вона вас не підведе.
Порада карт — Виберіть один або два пріоритетні напрямки та рухайтесь впевнено по них.
Телець — «Королева Пентаклів»
У Тельців завтра все має бути під контролем. Потрібно скласти чіткий план дій, продумати кожний крок, особливо якщо йдеться про фінанси чи важливі ділові переговори.
Порада карт — Будьте уважними до деталей.
Близнюки — «Вежа»
Близнюкам завтра важливо не залишатися на самоті. Карта вказує на внутрішні потрясіння, розчарування чи зміни. У такі моменти важливо, щоб поряд були близькі люди.
Порада карт — Завтра не соромтеся виявляти емоції.
Рак — «Сімка Жезлів»
Ракам завтра потрібно бути особливо обережними у питаннях, що стосуються грошей. Можливий ризик потрапити у неприємну ситуацію чи зіткнутися з обманом. Не довіряйте сумнівним джерелам та не переказуйте кошти малознайомим людям.
Порада карт — День вимагатиме від вас рішучості та вміння відстоювати свої інтереси.
Лев — «Колісниця»
Левам не варто сидіти на місці. Ваша енергія буде на висоті, якщо ви спрямуєте її в конструктивне джерело.
Порада карт — День підходить для прийняття важливих рішень та початку нового етапу в особистому чи професійному житті.
Діва — «Мир»
На Дів чекає гармонійний та збалансований день. Завтра можна розслабитися, відчути зв'язок з навколишнім світом, насолодитися простими речами. Це чудовий день для саморозвитку.
Порада карт — Краще побути наодинці із собою та відновити сили перед новим етапом життя.
Терези — «Паж Кубків»
Терези на порозі нових починань. Необхідно відпустити те, що більше не приносить радості. Натомість простір, що звільнився, незабаром заповниться чимось новим і надихаючим.
Порада карт — Будьте відкриті до змін і довіртеся перебігу життя — воно вже готує для вас щось важливе.
Скорпіон — «Сонце»
У Скорпіонів вдалий день. Особливо вдалим може стати спілкування: не відмовляйтеся від зустрічей, запрошень, знайомств. Серед присутніх може бути людина, яка допоможе реалізувати себе або навіть змінити професійний курс.
Порада карт — День обіцяє бути насиченим та яскравим — не пропустіть можливість заявити про себе.
Стрілець — «Верховна Жриця»
Для Стрільців день пройде у спокійному ритмі. Це гарний момент, щоб зайнятися домашніми справами, навести лад у думках. Іноді саме такі дні дозволяють нам відновити баланс та підготуватися до активнішого періоду.
Порада карт — Варто прислухатися до своєї інтуїції — вона підкаже правильний напрямок руху.
Козоріг — «Правосуддя»
Козорогам завтра доведеться багато що вирішувати, аналізувати. Не дозволяйте емоціям взяти гору, дійте раціонально.
Порада карт — Варто пам'ятати, що всі ваші зусилля будуть винагороджені.
Водолій — «Колесо Фортуни»
Для Водоліїв відкриваються нові перспективи. Можливо, вам випаде шанс, про який ви давно мріяли. Важливо не прогаяти момент і бути активним. День хороший для нових починань, важливих рішень та вкладень у майбутнє.
Порада карт — Не варто боятися змін — вони будуть корисними.
Риби — «Помірність»
Рибам варто зберегти внутрішню рівновагу й бути більш терпимими — як до себе, так і до інших. Не вступайте у конфлікти і намагайтеся не зациклюватися на дрібницях.
Порада карт — Рухайтесь вперед і пам'ятайте: чим менше метушні — тим краще.
А що обіцяє фінансовий гороскоп на червень усім знакам зодіаку, читайте на сайті «ФАКТІВ».121
Читайте нас у Facebook