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Чекають великий шанс та удача: яким знакам зодіаку скоро усміхнеться доля
Мольфар Макс Гордєєв попередив, які чотири речі не можна робити вночі, щоб не «відлякати» щастя та удачу від свого життя.
Водночас професійні астрологи розповіли, хто зможе привернути удачу та везіння як в грошах, так і в коханні, починаючи з 31 травня. Про це пише Styler з посиланням на відомий астрологічний сайт.
Близнюки
Для Близнюків настав час ділитися найсміливішими ідеями й починати нові проєкти. Удача буде на вашому боці, тож те, що ви почнете в цей день, може принести шалений успіх та великий дохід.
Лев
Леви можуть перетворити мрію на реальність. Перепони, які стояли на вашому шляху, більше не матимуть впливу. Це ідеальний час, щоб почати щось нове. Це відкриє перед вами нові можливості й в майбутньому привести до більших доходів.
Козоріг
Козорогам варто відпустити те, що вам більше не служить. Натомість доля подарує шанс покращити свій добробут. Зрозумійте, що потрібно змінити, і рухайтеся в цьому напрямку. Удача буде на вашому боці.
Водолій
Водоліям потрібно зосередитися на тому, чого ви хочете від стосунків і як ви хочете відчувати зв'язок.
Важливо довіряти своїй інтуїції — вона підкаже, як розпалити романтику та які стосунки вам зараз потрібні.
Також традиційно під час обідньої перерви разом з астрологами підбивають підсумки музичні критики.
Зокрема, на музичній платформі Youtube Music назвали найбільш популярні в Україні композиції.
Третє місце займає пісня «Шовковиця» у виконанні «українського Дана Балана» (Івана Люлєнова) — 198 тисяч переглядів за два дні.
На другому місці — любителі «італо-діско» у стилі 80-тих років минулого сторіччя з піснею Mamma Mia — 1,9 млн переглядів впродовж 2 тижнів.
І, нарешті, очолює хіт-парад композиція «Смарагдове небо» — 1 747 051 перегляд за 8 днів.
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