Запоріжжя та прикордоння Сумщини стали одними з основних напрямків атак рф, — Сирський

Російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку, що відчувається по атаках на цивільне населення. Крім того, росіяни зосередили зусилля на прикордонні Сумщини, де триває масштабна евакуація мешканців.

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Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.

«Вживаються заходи для підвищення стійкості оборони наших військ. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з рф районах Сумської області», — йдеться у повідомленні.

Сирський запевнив, що операція на Курському напрямку триває. Там ворог тримає свої найкращі частини, які планував задіяти на сході.

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За інформацією головкома, противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.

Він також повідомив, що засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території росії. Зокрема, уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей — потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА.

Нагадаємо, нещодавно у рф було атаковано завод «Енергія» у Липецькій області, який працює на ВПК. Підприємство зупинило роботу.



Перед цим українські дрони атакували військовий завод в Орловській області рф.

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