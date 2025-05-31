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Запоріжжя та прикордоння Сумщини стали одними з основних напрямків атак рф, — Сирський
Російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку, що відчувається по атаках на цивільне населення. Крім того, росіяни зосередили зусилля на прикордонні Сумщини, де триває масштабна евакуація мешканців.
Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.
«Вживаються заходи для підвищення стійкості оборони наших військ. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з рф районах Сумської області», — йдеться у повідомленні.
Сирський запевнив, що операція на Курському напрямку триває. Там ворог тримає свої найкращі частини, які планував задіяти на сході.
За інформацією головкома, противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.
Він також повідомив, що засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території росії. Зокрема, уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей — потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА.
Нагадаємо, нещодавно у рф було атаковано завод «Енергія» у Липецькій області, який працює на ВПК. Підприємство зупинило роботу.
Перед цим українські дрони атакували військовий завод в Орловській області рф.
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