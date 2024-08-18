Мінус міст: ЗСУ знищили ще один мостовий перехід у курській області

У неділю, 18 серпня, ЗСУ знищили міст через річку Сейм біля села Зване, що у курській області росії. Саме по ньому йшло постачання російським військовим.

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Спочатку про знищення повідомили російські ЗМІ.

«Стверджується, що на фото — міст у селі Зване. Через цей міст йшло постачання російським частинам на Курському напрямку», — йдеться у повідомленні.

Уражений мостовий перехід

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На опублікованому фото можна помітити велику дірку серед конструкції. Проте там не зазначають, чи придатний він тепер для проїзду транспорту.

Згодом командувач Повітряних Сил ЗСУ підтвердив ураження мосту та опублікував відео бойової роботи українських бійців.

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«Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій», — написав Микола Олещук.

Відтак, за даними росіян, у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариж. Таким чином у російських військових, які могли лишитись у районі, майже не залишилось шляхів постачання озброєння та провізії.

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Зазначимо, що українські військові 16 серпня під час операції на території рф завдали ударів по мосту в Глушківському районі курської області. За даними ЗМІ, після ударів ЗСУ впав один з прольотів мосту.

Також нагадаємо про один з найважливіших здобутків ЗСУ на Курщині — величезне поповнення обмінного фонду.

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