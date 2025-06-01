Спеку трохи зіб'ють грози: у перший тиждень червня на українців чекають «африканські» +35

Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше розповідав, якою буде погода 1 червня, прогнозує в Україні спекотну погоду в перштий тиждень літа.

«Початок червня прогнозується на території України по-літньому теплим із денними показниками максимальної температури в межах +27…+32 °С, на півдні в окремі дні можливе посилення спеки до +33…+34 °С. Разом із цим, періодично випадатимуть дощі, які будуть найбільш інтенсивними у західних та північних областях», — зазначає метеоролог.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок, 2 червня, у західній частині країни, вдень також у північних областях, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вдень в окремих пунктах можливий град і шквали, 15 — 20 м/с. На решті території України без опадів. Вночі та вранці місцями спостерігатимуться слабкі тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень переважно південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С; у південній частині вночі +16…+21 °С, вдень +26…+31 °С.

Прогноз погоди на 2 червня. Фото Укргідрометцентру

РЕКЛАМА

У вівторок, 3 червня, у західних, північних і місцями центральних областях очікується нестійка погода: пройдуть дощі з грозами, місцями можливі сильні зливи, град і шквали 17 — 22 м/с. У південних та східних регіонах без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +15…+21 °С, вдень +27…+32 °С, у західних і північно-західних областях +20…+26 °С.

Прогноз погоди на 3 червня. Фото Укргідрометцентру

У середу, 4 червня, дощі пройдуть у центральних, східних областях, вдень також у Приазов’ї, Карпатах та на Прикарпатті. Місцями можливі грози, в окремих пунктах град. В інших регіонах — без опадів. Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+18 °С, у північних областях місцями +7…+10 °С; вдень +22…+27 °С, на півдні місцями +28…+31 °С.

РЕКЛАМА

Прогноз погоди на 4 червня. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 5 червня, у більшості областей України очікується стійка погода, без опадів. Лише у другій половині дня в західних і північних областях місцями пройдуть грозові зливи. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний / південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С, на півдні та Прикарпатті місцями +30…+33 °С.

Прогноз погоди на 5 червня. Фото Укргідрометцентру

У п’ятницю, 6 червня, у західних, центральних і північно-східних областях очікуються грозові дощі, вдень місцями з градом і шквалами до 17 — 24 м/с. На решті території країни — переважно без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+19 °С, вдень +25…+30 °С, у південних та центральних областях +30…+33 °С.

РЕКЛАМА

Прогноз погоди на 6 червня. Фото Укргідрометцентру

У суботу, 7 червня, вночі у північних, східних і центральних регіонах, вдень у західній частині пройдуть грозові дощі, місцями значні. На решті території України переважно без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень західний із переходом на південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С, на півдні місцями до +34 °С.

У неділю, 8 червня, у більшості західних, північних та центральних областей прогнозуються грозові дощі, вдень місцями град і шквали 17 — 22 м/с. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +14…+22 °С, вдень у західних і північних областях +17…+26 °С, на решті території країни +29…+34 °С.

Нагадаємо, що у червні очікується кілька періодів з магнітними бурями різної інтенсивності: 9−12 червня, 18−21 червня та 27−30 червня.

Фото Pixabay

32

Читайте нас у Facebook