Із весни в літо — з дощами і градом: які погодні сюрпризи обіцяють синоптики на вихідних 31 травня та 1 червня

Як і в більшості днів наприкінці травня, в суботу та неділю, 31 травня та 1 червня, в Україні утримається волога погода.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, очікуються опади різної інтенсивності. В деяких районах вони супроводжуватимуться грозами та градом. На переважній більшості територій температура буде в межах кліматичної норми, у західних областях — нижче норми на 1 — 4 °C.

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Субота, 31 травня:

У західних областях вночі опадів не передбачається, місцями можливий туман. Вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, в окремих пунктах можливі град і шквали до 15 — 20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +18…+23 °С.

У північних областях очікується погода без істотних опадів, лише в другій половині дня та ввечері на Київщині та Чернігівщині місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +19…+24 °С.

У центральних регіонах вночі без опадів, можливий слабкий туман. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +20…+25 °С.

У південній частині України протягом доби переважатиме погода без істотних опадів, місцями можливий туман. Вранці та вдень місцями у Криму, Херсонській і Запорізькій областях пройдуть дощі з грозами. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +11…+16 °С, вдень +21…+26 °С.

У східних регіонах країни протягом доби очікується нестійка погода з короткочасними дощами, подекуди з грозами. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +21…+26 °С.

Прогноз погоди на 31 травня. Фото Укргідрометцентру

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Неділя, 1 червня:

У західній частині країни вночі опадів не передбачається, місцями можливий туман. Вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, в окремих пунктах можливий град. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, при грозі поривчастий. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +20…+25 °С.

У північних областях очікується погода без істотних опадів, лише вдень у Сумській області місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +19…+24 °С.

У центральних областях вночі опадів не прогнозується, вдень пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С.

У південних областях вночі суттєвих опадів не прогнозується, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С.

У східній частині України протягом доби очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10…+15 °С, вдень +21…+26 °С.

Прогноз погоди на 1 червня. Фото Укргідрометцентру

Раніше метеоролог зробив попередній прогноз щодо погоди в Україні влітку, зазначивши, що вона очікується теплою, подекуди спекотною. Опади йтимуть нерівномірно.

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Фото Pixabay

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