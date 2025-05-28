Три небезпечні періоди: календар магнітних бур на червень-2025

Нестійкий характер погоди в Україні наприкінці травня та на початку літа може стати причиною поганого самопочуття у метеозалежних людей. До цього може додатися ще й і вплив магнітних бур, у період яких підвищується ризик загострення хронічних хвороб, особливо серцево-судинних.

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Так, останні дні травня, за даними meteoagent.com, супроводжуються підвищеною геоактивністю.

Магнітні бурі у травні. Фото meteoagent

А у червні 2025 року очікується кілька періодів підвищеної активності Сонця, повідомляють vikna.tv.

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Перший період, коли можливі бурі середньої інтенсивності (Kp-індекс до 6 балів), очікується 9−12 червня, другий — 18−21 червня. Третій, зі слабкою геомагнітною активністю, очікується наприкінці першого літнього місяця — 27−30 червня.

Традиційно в такі дні людям похилого віку, хворим та метеозалежним рекомендують зменшити фізичні навантаження, віддавши перевагу повільним прогулянкам на природі. Жирну та важку їжу краще замінити легкими стравами, каву та інші тонізуючі напої — трав'яними настоями та соками.

Наприклад, від головного болю можуть допомогти чай з корою верби, лаваною або м'ятою.

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Фото Pixabay

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