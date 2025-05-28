41.19 / 41.75 46.83 / 47.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Три небезпечні періоди: календар магнітних бур на червень-2025

13:11 28 травня 2025
Календар сонячних бур у червні-2025. Фото Pixabay

Нестійкий характер погоди в Україні наприкінці травня та на початку літа може стати причиною поганого самопочуття у метеозалежних людей. До цього може додатися ще й і вплив магнітних бур, у період яких підвищується ризик загострення хронічних хвороб, особливо серцево-судинних.

Так, останні дні травня, за даними meteoagent.com, супроводжуються підвищеною геоактивністю.

Магнітні бурі у травні. Фото meteoagent

А у червні 2025 року очікується кілька періодів підвищеної активності Сонця, повідомляють vikna.tv.

РЕКЛАМА

Перший період, коли можливі бурі середньої інтенсивності (Kp-індекс до 6 балів), очікується 9−12 червня, другий — 18−21 червня. Третій, зі слабкою геомагнітною активністю, очікується наприкінці першого літнього місяця — 27−30 червня.

Традиційно в такі дні людям похилого віку, хворим та метеозалежним рекомендують зменшити фізичні навантаження, віддавши перевагу повільним прогулянкам на природі. Жирну та важку їжу краще замінити легкими стравами, каву та інші тонізуючі напої — трав'яними настоями та соками.

Наприклад, від головного болю можуть допомогти чай з корою верби, лаваною або м'ятою.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

154

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Місто Суми. Інсталяція

Влітку Суми окупують? — експерт звернув увагу на важливу деталь

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Овну — Зірка, Діві — Мир, а Рибам — Колісниця: Таро-прогноз на середу, 28 травня

Актор Артур Логай

Довіряти не можна нікому: відомі актори неочікувано перервали всі зв’язки

Помідори ростуть міцними та соковитими після підживлення, фото з відкритих джерел

Сусіди точно будуть заздрити: чим підживлювати помідори, щоб плоди були рекордної ваги

Наступний матеріал
Новини партнерів