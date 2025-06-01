«Степова рись» засвітилася у ЗСУ: Україна стала першим оператором нової німецької техніки

У той час як окупанти намагаються підручними засобами посилити свою стару техніку, Сили оборони України отримують новітню техніку. Йдеться про тактичні автомобілі Caracal, названі на честь степової рисі і засвітилися в Силах спеціальних операцій ЗСУ, а саме в полку рейнджерів.

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Про це пише військовий експерт Андрій Харук, за словами якого дана техніка має бути прийнята на озброєння армій Німеччини та Нідерландів у 2025 році. Тобто ССО стали першим оператором цієї техніки, обіцяної Україні ще в листопаді 2023-го.

Тактичний автомобіль Caracal

За словами експерта, максимальна вага «Каракала» може становити до 4900 кг, з яких 1500 кг є вага корисного навантаження. Щоправда, для перекидання авіатранспортом його можна навантажувати лише до маси 4400 кілограмів.

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Машина розганяється на шосе до 140 км/год, водночас відрізняється гарною прохідністю. Вона може долати підйом 60%, брід глибиною 70 см, вертикальну стінку висотою 33 см і рів шириною 50 см. «Каракал» має довжину 4350 мм, ширину 1810 мм і висоту (по кузову) 1850 мм.

Як пояснює експерт, «Каракал» типовий для автомобілів подібного призначення: спрощеної конструкції, без віконного скла (крім лобового), з мінімалізованими дверцятами, але одночасно — з безліччю різних фіксаторів для розміщення спорядження, потрібного в рейдах. Кузов модульний та зібраний на болтах — для спрощення реконфігурування та (за потреби) заміни пошкоджених елементів. Машина вміщує чотирьох осіб. На даху — універсальна турель під монтаж озброєння (до 12,7 мм кулемета включно).

«В особі „Каракала“ наші підрозділи спеціального призначення отримають сучасний рейдовий автомобіль — потужний, високопрохідний та міцний. Ніша таких машин у нас ще не закрита — а вони потрібні!» — резюмує Андрій Харук.

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Раніше Андрій Харук висловлював свою думку щодо модифікованої техніки Національної гвардії України.

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