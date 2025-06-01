Терезам — «Король Жезлів» та лідерство, Стрільцям — «Туз Пентаклей» та цікава пропозиція: Таро-прогноз на 2 червня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень із 2 по 8 червня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 2 червня 2025 року. Карти Таро, що випали, символізують початок нового життєвого етапу, який може торкнутися як особистої, так і професійної сфери, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Сімка Мечів

Час діяти! Ви довго обмірковували, але зараз момент для сміливого кроку, особливо у роботі та фінансах. Початок буде непростим, але впевненість у собі допоможе рухатися вперед, незважаючи на сумніви оточуючих.

ВОДОЛІЙ — Десятка Мечів

День може принести труднощі, але не впадайте у відчай — це кінець старого і початок нового. Прийміть зміни як очищення і незабаром відчуєте радість життя.

РИБИ — Туз Жезлів

Тепер час для змін. Дотримуйтесь своїх внутрішніх покликів, не бійтеся починати нове і бути сміливими — це допоможе вийти з рутини і засіяти.

РЕКЛАМА

ОВЕН — Закохані

Овни переживуть важливе внутрішнє зрушення, побачивши звичні речі у новому світлі. Це час для поновлення у відносинах. Довіра та відкритість — ключ до гармонії.

ТЕЛЕЦЬ — Сила

Початок дня буде емоційно важким, але надвечір ви відчуєте полегшення. Пам'ятайте про свою внутрішню силу і постарайтеся не піддаватися імпульсам.

БЛИЗНЮКИ — Імператор

День вимагатиме дисципліни. Зосередьтеся на головних завданнях, створіть порядок у житті, і це додасть впевненості.

РЕКЛАМА

РАК — Помірність

Відпустіть старі образи та розчарування. Прощення принесе душевний спокій і відкриє шлях для нових світлих емоцій.

ЛЕВ — Королева Жезлів

Не хвилюйтеся, якщо вас не розуміють — це може бути просто втома оточуючих від вашої напруженості. Пригальмуйте та проявіть м'якість. Ваше натхнення може бути підтримкою для інших.

ДІВА — Паж Кубків

Будьте відкриті до несподіваних подій. Навіть якщо щось бентежить, зберігайте доброзичливість, це допоможе побачити можливості в кожному повороті долі.

ТЕРЕЗИ — Король Жезлів

Сьогодні ви у центрі уваги. Ваша харизма та лідерські якості призведуть до визнання та просування вперед. Не бійтеся брати відповідальність.

РЕКЛАМА

СКОРПІОН — Двійка Пентаклей

Завершіть незавершені справи та розвантажте життя. Це принесе вам продуктивність та нові ідеї для майбутнього.

СТРІЛЕЦЬ — Туз Пентаклей

Попереду цікава пропозиція. Перш ніж діяти, ретельно обміркуйте наслідки. Ваше почуття інтуїції підкаже правильний шлях.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

65

Читайте нас у Facebook