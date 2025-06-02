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Україна має повне право: в Європі відреагували на масштабний напад на військові бази рф
Україна здійснила історичний масштабний напад на російські військові літаки на кількох аеродромах росії. На відео, як повідомляє Reuters, видно, як літаки атакують дронами й вони вибухають на авіабазі «Біла» в Сибіру. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підтримав дії українських спецслужб, повідомляє nrk.no.
«Саме росія розпочала цю війну, і Україна, звичайно, має повне право завдати удару у відповідь по військових цілях по всій росії. - сказав міністр. — Тут ми ще раз бачимо, що Україна дотримується міжнародного права та атакує відповідні військові цілі, тоді як росія часто атакує українські міста та ранить і вбиває мирних жителів».
Він також додав, що, хоча уражені бази знаходяться відносно близько до Норвегії, немає жодних причин, чому Норвегія має переживати за це.
Раніше журналіст Юрій Бутусов розповідав про деталі спецоперації зі знищення російської стратегічної авіації.
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