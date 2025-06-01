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Вантажівки з дронами були запарковані поблизу аеродромів: деталі спецоперації по знищенюю стратегічної російської авіаціі
Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію під назвою «Павутина», завдавши удару по стратегічній авіації росії. За даними джерел, 1 червня українські ударні дрони атакували аеродроми «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново», знищивши понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Як повідомляє військовий і журналіст Петро Шуклінов, операція була ретельно спланована: ударні дрони були таємно доставлені далекобійними вантажівками та запущені безпосередньо з них поблизу аеродромів. За командою голови СБУ Василя Малюка, безпілотники одночасно піднялися в повітря та завдали нищівного удару, не залишивши російським військовим шансів на оборону.
За попередніми оцінками, збитки ворога перевищують 2 мільярди доларів. Відео з місця подій демонструє масштабну пожежу на аеродромі «Бєлая», що підтверджує успішність операції. Джерела в СБУ повідомляють, що атаки на російські аеродроми тривають, і кількість знищених літаків може зрости.
Ця спецоперація стала безпрецедентною в історії спецслужб, демонструючи новий рівень тактичної майстерності українських сил безпеки. російські військові вперше відчули справжнє значення слова «демілітаризація», пише Шуклінов.
Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, спецоперацію «Павутина», в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки. Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум Василь Малюк та колектив СБУ.
«Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Маємо унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми. Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії», — повідомив він.
Як раніше повідомлялось, українські військові над Азовським морем знищили літак А-50.174
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