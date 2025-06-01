Горять літаки на чотирьох військових аеродромах в росії: що відомо про масовану атаку дронів по стратегічній авіації окупантів

В Мурманській області країни-агресорки місцеві жителі кажуть про вибухи на аеродромі «Оленья». Про це повідомляють російській пабліки.

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Як повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» з посиланням на місцевих, на «Олєньї» сталось не менше 10 «хлопків». Повідомляється про ураження складів ПММ.

Як повідомляє «Бабель» з посиланням на джерела, в росії також під ударом на аеродромі «Бєлая» в Іркутській області опинилися понад 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Це спецоперація СБУ. Зараз дрони СБУ націлюються на російські літаки, які атакують Україну. Спецоперацію назвали «Павутина». Її наслідки — понад 2 млрд доларів збитків для російської авіації.

За інформацією російських пабліків, дрони, які нищать російські бомбардувальники, злітають просто зі звичайної фури на заправці.

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Крім того, під атакою опинився російський аеродром «Дягілєво» в Рязані. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За даними Telegram-каналу «ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS», СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аредромах рф. Наразі літаки палають на аеродромах «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново».

Telegram-канал «Байрактар News» повідомляє, що з авіабази «Енгельс-2» всі літаки підняті в небо. У місті продовжує діяти загроза безпілотників, окупанти намагаються врятувати авіацію.

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Зазначимо, що це вперше, коли дрони атакували Сибір. Російський міліціонер Fighterbomber назвав цей день чорним днем ​​далекої авіації росії.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці травня російські окупанти застосовували стратегічну авіацію з аеродрому «Оленья» для масованої повітряної атаки по Україні. Тоді ворожі Ту-95 запускали по різним регіонам України крилаті ракети.

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