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Горять літаки на чотирьох військових аеродромах в росії: що відомо про масовану атаку дронів по стратегічній авіації окупантів
В Мурманській області країни-агресорки місцеві жителі кажуть про вибухи на аеродромі «Оленья». Про це повідомляють російській пабліки.
Як повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» з посиланням на місцевих, на «Олєньї» сталось не менше 10 «хлопків». Повідомляється про ураження складів ПММ.
Як повідомляє «Бабель» з посиланням на джерела, в росії також під ударом на аеродромі «Бєлая» в Іркутській області опинилися понад 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Це спецоперація СБУ. Зараз дрони СБУ націлюються на російські літаки, які атакують Україну. Спецоперацію назвали «Павутина». Її наслідки — понад 2 млрд доларів збитків для російської авіації.
За інформацією російських пабліків, дрони, які нищать російські бомбардувальники, злітають просто зі звичайної фури на заправці.
Крім того, під атакою опинився російський аеродром «Дягілєво» в Рязані. Про це повідомляють місцеві пабліки.
За даними Telegram-каналу «ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS», СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аредромах рф. Наразі літаки палають на аеродромах «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново».
Telegram-канал «Байрактар News» повідомляє, що з авіабази «Енгельс-2» всі літаки підняті в небо. У місті продовжує діяти загроза безпілотників, окупанти намагаються врятувати авіацію.
Зазначимо, що це вперше, коли дрони атакували Сибір. Російський міліціонер Fighterbomber назвав цей день чорним днем далекої авіації росії.
Як писали «ФАКТИ», наприкінці травня російські окупанти застосовували стратегічну авіацію з аеродрому «Оленья» для масованої повітряної атаки по Україні. Тоді ворожі Ту-95 запускали по різним регіонам України крилаті ракети.73
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