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Зірвалась із 15-метрової висоти: трагічно загинула племінниця засновника цирку «Кобзов» Вероніка Кобзова

12:59 2 червня 2025
Акробатка Вероніка Кобзова загинула під час виконання трюку

В Україні, де нещодавно помер відомий спортсмен, акробатка та племінниця засновника цирку «Кобзов» — Вероніка Кобзова — трагічно загинула під час виконання трюку. Вона зірвалася з висоти 15 метрів. Про це повідомив Микола Кобзов у Facebook.

«Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця Вероніка Кобзова. Молода, вродлива, успішна і таке горе. Вероніка, завжди пам’ятатимемо. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною», — написав він.

Микола Кобзов не розголошує подробиць трагедії. За його словами, Вероніка зірвалася з 15-метрової висоти. Відомо, що вона була повітряною акробаткою та виконувала складні трюки на великій висоті.

Що про неї відомо

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Вероніка Кобзова з раннього віку захоплювалася цирковим мистецтвом і розпочала свою кар’єру в цирку «Кобзов» у віці 12 років. Згодом вона працювала у таких престижних колективах, як Cirque du Soleil та Circus Roncalli. Її виступи відзначалися високою технічною майстерністю та артистизмом.

Крім того, Вероніка мала досвід роботи в Азії, зокрема в Китаї, де виконувала повітряні трюки в рамках циркових виступів. Вона також викладала йогу та стретчинг у Таїланді, де проживала протягом трьох років.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у віці 93 років пішов із життя легендарний канадський хокеїст, чотириразовий володар Кубка Стенлі Марсель Бонін. Він був лідером не лише на хокейному майданчику, а й за його межами. Якось він навіть боровся з ведмедем.

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